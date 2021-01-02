ESKİŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Normal günlerde yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu İki Eylül, İsmet İnönü, Cengiz Topel ve Sakarya caddeleri ile Porsuk Bulvarı sokağa çıkma kısıtlamasıyla boş kaldı.

Normal günlerde yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu İki Eylül, İsmet İnönü, Cengiz Topel ve Sakarya caddeleri ile Porsuk Bulvarı sokağa çıkma kısıtlamasıyla boş kaldı.

Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama dışındaki çalışanların olduğu dikkati çekerken, kentte belirlenen uygulama noktalarında ise polis ekipleri kontroller gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık