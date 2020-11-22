ESKİŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
22.11.2020 21:56 | Son Güncelleme: 22.11.2020 22:01
Sokaklardan drone görüntüleri Sokaklardaki tenhalık Sokakta yürüyen köpek ESKİŞEHİR - Eskişehir'in en işlek yerlerinden olan İki Eylül, İsmet İnönü, Cengiz Topel caddeleri sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla bomboş kaldı.
Sokaklardan drone görüntüleri
Sokaklardaki tenhalık
Sokakta yürüyen köpek ESKİŞEHİR - Eskişehir'in en işlek yerlerinden olan İki Eylül, İsmet İnönü, Cengiz Topel caddeleri sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla bomboş kaldı. Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama dışındaki çalışanların olduğu gözlenirken, polis ekipleri ise Kovid-19 denetimleri gerçekleştirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık