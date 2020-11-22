ESKİŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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ESKİŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

22.11.2020 21:56 | Son Güncelleme: 22.11.2020 22:01

Sokaklardan drone görüntüleri Sokaklardaki tenhalık Sokakta yürüyen köpek ESKİŞEHİR - Eskişehir'in en işlek yerlerinden olan İki Eylül, İsmet İnönü, Cengiz Topel caddeleri sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla bomboş kaldı.

Sokaklardan drone görüntüleri

Sokaklardaki tenhalık

Sokakta yürüyen köpek ESKİŞEHİR - Eskişehir'in en işlek yerlerinden olan İki Eylül, İsmet İnönü, Cengiz Topel caddeleri sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla bomboş kaldı. Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama dışındaki çalışanların olduğu gözlenirken, polis ekipleri ise Kovid-19 denetimleri gerçekleştirdi.

ESKİŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
ESKİŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
ESKİŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
ESKİŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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BALIKESİR - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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