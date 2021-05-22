ESKİŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
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ESKİŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Anadolu Ajansı / Deniz Açık - Haberler | Güncel

Cadde ve sokaklardan detaylar Eskişehir'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Cadde ve sokaklardan detaylar Eskişehir'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Eskişehir'in kalabalık bölgelerinden İsmet İnönü, Cengiz Topel ve Sakarya caddeleri ile Porsuk Bulvarı'nda sakinlik yaşanıyor. Görevli ekipler, belirlenen uygulama noktalarında kontroller gerçekleştiriyor.

ESKİŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
ESKİŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
ESKİŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
ESKİŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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