ESKİŞEHİR - Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Cadde ve sokaklardan detaylar Eskişehir'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Cadde ve sokaklardan detaylar Eskişehir'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Eskişehir'in kalabalık bölgelerinden İsmet İnönü, Cengiz Topel ve Sakarya caddeleri ile Porsuk Bulvarı'nda sakinlik yaşanıyor. Görevli ekipler, belirlenen uygulama noktalarında kontroller gerçekleştiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık