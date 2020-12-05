Eskişehir Şeker Fabrikası 87 yaşında
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Eskişehir Şeker Fabrikası 87 yaşında

05.12.2020 10:58 | Son Güncelleme: 05.12.2020 11:02
Eskişehir Şeker Fabrikası 87 yaşında

Bölge ekonomisinin temel dinamiklerinden biri olan Eskişehir Şeker Fabrikası 87. Açılış yıl dönümünü kutluyor.

Bölge ekonomisinin temel dinamiklerinden biri olan Eskişehir Şeker Fabrikası 87. Açılış yıl dönümünü kutluyor.

Türk şeker sanayinin 3. fabrikası olan Eskişehir Şeker Fabrikası'nda pancarın şekere dönüşüm serüveni 87 yıldır aralıksız devam ediyor. 1 Şubat 1933'de temeli atılan fabrika, 5 Aralık 1933'de işletmeye açıldı. Kurulduğu ilk yıl, 345 köyde, 19 bin 664 çiftçi ailesi ile 138 bin 780 dekarlık alanda pancar üreten fabrika, zaman içerisinde üretim kapasitesini artırdı.

Eskişehir Şeker Fabrikası, 87 yıllık geçmişinde en çok üretimi 2019-2020 üretim döneminde gerçekleştirdi. Fabrika, 2019-2020 üretim döneminde 1 milyon 124 bin ton pancarı işleyerek 152 bin ton şeker elde etti. Böylece tüm zamanların en iyi verilerine 2019-2020 üretim döneminde ulaşılmış oldu. 2019 yılında 989 bin 928 ton pancar doğrudan fabrikaya nakledilerek pancardaki kayıp en aza indirildi. 2019 yılı bu oranla nakliyeden dolayı kaybın en az olduğu yıl olarak kayıtlardaki yerini aldı. 10 Eylül'de yeni üretim dönemine "Merhaba" diyen fabrika, 2020/2021 üretim döneminde 1 milyon 400 bin bin ton pancarı işleyerek, 140 bin ton şeker, 45 bin ton melas ve 310 bin ton küspe elde edecek. - ANKARA

Eskişehir Şeker Fabrikası 87 yaşında
Eskişehir Şeker Fabrikası 87 yaşında
Eskişehir Şeker Fabrikası 87 yaşında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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