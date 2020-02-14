Eskişehir Şehir Tiyatrolarının yeni oyunu "Macbeth" seyirci ile buluşuyor

14.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:10

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, dünyaca ünlü oyun yazarı William Shakespeare'in en önemli klasiklerinden sayılan "Macbeth" ilk gösterimini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 2019-2020 sezonun iddialı projelerinden biri olan "Macbeth" adlı oyunun yönetmenliğini, Eskişehir izleyicisinin tanıdığı yönetmen Barış Erdenk üstlendiği belirtilerek, Sabahattin Eyüboğlu'nun Türkçe'leştirdiği ve Özlem Belkıs'ın uyarladığı oyunun dekor tasarımını Emre Satı, kostüm tasarımını Medina Almaç Yavuz, ışık tasarımını Kerem Çetinel ve hareket düzenini Sibel Erdenk gerçekleştirdiği oyunun müzikleri ise Gürkan Çakıcı'ya ait olduğu kaydedildi.

Açıklamada, 15 Şubat'ta Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı Tiyatro Salonunda izleyici karşısına çıkacak olan oyun, gücü elde etmek ve bunun da ötesinde gücü elde tutmak pahasına ödenen bedelleri ve bunun yakıcı sonuçlarını farklı bir anlatım biçimi ile ele alındığı belirtildi.

Şehir Tiyatroları sanatçıları Ali Eyidoğan, Tolga Tümer, Mert Kırlak, Pınar Bekaroğlu Ciotta, Yalçın Özen, Gonca Yakut ve Berkay Gökçek'ten oluşturulan kadro ile sahnelenen oyun seyircisi ile buluşacak.

Kaynak: AA