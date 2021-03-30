Eskişehir Şehir Tiyatroları, 20 yılda 1 milyon 500 bin seyirciye ulaştı
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Eskişehir Şehir Tiyatroları, 20 yılda 1 milyon 500 bin seyirciye ulaştı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat
Eskişehir Şehir Tiyatroları, 20 yılda 1 milyon 500 bin seyirciye ulaştı

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 20'nci yıl için hazırladığı 'Bitmez Bu Oyunlar' belgeselini, sosyal medyada paylaştı.

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ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 20'nci yıl için hazırladığı 'Bitmez Bu Oyunlar' belgeselini, sosyal medyada paylaştı. Şehir Tiyatroları'nın dününü, bugününü anlatan, kuruluş günlerinden anekdotları birinci ağızdan anlatan belgesel, sanatseverlerden büyük ilgi görürken, 20'nci yılını kutlayan Şehir Tiyatroları, 5 binden fazla temsil ile 1 milyon 500 binden fazla seyirciye ulaştı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 20 yıllık tarihinde 150'den fazla farklı oyun, 5 binden fazla temsil ile 1 milyon 500 binden fazla seyirciye dokunan Şehir Tiyatroları, bu süreci belgesel haline getirdi. Büyükşehir Belediyesi ve Şehir Tiyatroları'nın sosyal medya hesaplarında yayınlanan belgesel, sanatseverlerden de büyük ilgi gördü. Eskişehir'de tiyatronun dününü ve bugününü sanatçıların ağzından sanatseverlere aktaran belgeselde Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de yer aldı.

Büyükerşen yayınladığı mesajında "İnsanların birlikte güldüğü, birlikte ağladığı ve birlikte düşündüğü tiyatro salonlarının sadece şehrimizde değil tüm Türkiye'de dolup taşması, tiyatro sanatının ve sanatçılarımızın hak ettiği değeri görmesi umuduyla herkesin Dünya Tiyatro Günü'nü kutluyorum. 20 yıldır hemşerilerimize tiyatro sanatını sevdiren, birbirinden güzel ve düşündürücü oyunlarıyla her yıl on binlerce seyirci karşı sahne alan Şehir Tiyatrolarımızın tüm ekibine teşekkür ediyorum. Onların da söylediği gibi 'Bu oyunlar bitmez, bu şehirde perdeler kapanmaz" dedi.

Eskişehir Şehir Tiyatroları, 20 yılda 1 milyon 500 bin seyirciye ulaştı
Eskişehir Şehir Tiyatroları, 20 yılda 1 milyon 500 bin seyirciye ulaştı
Eskişehir Şehir Tiyatroları, 20 yılda 1 milyon 500 bin seyirciye ulaştı
Eskişehir Şehir Tiyatroları, 20 yılda 1 milyon 500 bin seyirciye ulaştı
Eskişehir Şehir Tiyatroları, 20 yılda 1 milyon 500 bin seyirciye ulaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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