Eskişehir Şehir Hastanesinden "Dünya Kadınlar Günü" videosu - Haberler

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Eskişehir Şehir Hastanesinden "Dünya Kadınlar Günü" videosu

AA - Deniz Açık - Güncel
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Eskişehir Şehir Hastanesinden

Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü bir videoyla kutladı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü bir videoyla kutladı.

Hastanede görevli kadın doktorların, hemşirelerin, terapistlerin ve personelin mesajlarını içeren videoda kadınların önemine dikkat çekildi.

Videoda görüşlerine yer verilen Başhekim Dr. Öğretim Üyesi Yaşar Bildirici, kadınların insanlar için kıymetli olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Kimisi Sevgili Peygamberimizin hadislerinde buyurdukları gibi ayaklarının altında cennet olan sevgili annelerimiz. Kimisi bir ömür boyu süren sevdamız, aşkımız. Kimisi ise kız kardeşimiz. Kimisi gözümüzün bebeği, gözümüzün nuru kızlarımız. Dünyada kadınları atfedilen birçok gün var. 8 Mart da bunlardan birisi. Bu vesileyle yürekleriyle, azimleri ve iradeleriyle dünyayı daha yaşanabilir bir yer haline getiren, verdikleri ilhamla hayatımıza renk katan sevgili kadınlarımızı muhabbet ve hürmetle selamlıyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

AA / Deniz Açık - Güncel

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