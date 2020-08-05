Eskişehir Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi 4'üncü basamakta Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge; Eskişehir Şehir Hastanesinin özellikli sağlık hizmetlerine bir yenisinin daha eklediğini belirtti.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge; Eskişehir Şehir Hastanesinin özellikli sağlık hizmetlerine bir yenisinin daha eklediğini belirtti.

Prof. Dr. Uğur Bilge, daha önce Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinin 3'üncü seviye standartlarında Eskişehir'e ve bölgeye hizmet verdiğini belirtti. Bilge, "Verilen hizmete ek olarak; Retinopati muayene ve tedavisi, hipotermi tedavisi ve hasta başı amplitüd EEG izlemi, nitrik oksit tedavisi, hasta başı ultrasonografi ve ekokardiyografi çekimi, yenidoğan majör cerrahi operasyonu, işlemlerini yapabilir duruma geçtiğinden seviye 4A Yenidoğan Yoğun Bakım olmuş ve bu hastalara en üst düzey yoğun bakım hizmeti verebilecek duruma gelmiştir. Kütahya, Bilecik ve Afyonkarahisar gibi çevre illerden, tüm Türkiye'den hasta kabul edebilecek düzeye gelmiştir" dedi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, 4A Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi sunduğu sağlık hizmetinin çok önemli olduğu anlatarak, "Verilen hizmetlerin kalitesini, niteliğini ve çeşitliliğini artırmak için gayret göstermeye devam edeceğiz. Yenilenen ünitelerimiz için vermiş oldukları katkılar ve emeklerinden dolayı Başhekimimiz Uzm. Dr. Yaşar Bildirici'ye, idarecilerimize ve hekimlerimize teşekkür ederim" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA