Eskişehir Şehir Hastanesi normalleşme sürecine hazır
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eskişehir Şehir Hastanesi normalleşme sürecine hazır

Eskişehir'de Ekim 2018'de açılan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele önemli görevler üstlenen Şehir Hastanesi, 1 Haziran itibarıyla başlayacak normalleşme süreci için hazırlıklarını tamamladı.

Eskişehir Şehir Hastanesi normalleşme sürecine hazır
30.05.2020 11:31 | Son Güncelleme: 30.05.2020 11:31

Eskişehir'de Ekim 2018'de açılan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele önemli görevler üstlenen Şehir Hastanesi, 1 Haziran itibarıyla başlayacak normalleşme süreci için hazırlıklarını tamamladı.

Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Yaşar Bildirici, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de Kovid-19 ile mücadelenin çok iyi yürütüldüğünü belirterek, hastanesinin de salgın süreci boyunca önemli hizmetler verdiğini vurguladı.

Hastanede yatan Kovid-19 pozitif ya da şüphelisi olan hasta sayısının 100'ün altına düştüğünü ifade eden Bildirici, şunları kaydetti:

"Yoğun bakımlarda yatan Kovid-19 pozitif olana hasta sayımız ciddi oranda azaldı. Son 3-4 gündür PCR Laboratuvarımızda hiç Kovid-19 pozitif vaka çıkmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 1 Haziran'daki normalleşme sürecinde hastaneler de bulunacak. Eskişehir Şehir Hastanesi de bu süreçte vatandaşın sağlık hizmetine ulaşabilmesi ve kendi sağlığını tehdit etmeden hizmeti rahatlıkla alabilmesi için birtakım düzenlemeler yaptı."

Bildirici, Kovid-19 vaka sayılarının azalmasıyla son birkaç haftadır poliklinikte bakılan hasta rakamlarını artırdıklarına değinerek, "Pandemi öncesinde hangi hizmetleri veriyorsak 1 Haziran itibarıyla hepsini aktif olarak faaliyete geçireceğiz. Tüm ameliyathanelerimizi aktif olarak kullanacağız." diye konuştu.

"Uzman hekimler iki vardiya çalışacak"

Hastaneye başvuranların maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları gerektiğinin altını çizen Bildirici, normalleşme süreciyle daha geniş zamanda daha az yoğunlukta hastane poliklinik hizmeti vermeyi planladıklarını dile getirdi.

Bildirici, aktif olarak hizmet verecek polikliniklerde uzman hekimlerin iki vardiya halinde çalışacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Bir grup 08.30-15.30 saatleri, ikinci grup ise 16.00-22.00 saatleri arasında hizmet verecek. Vatandaşlarımızın sosyal mesafeyi de gözeterek daha rahat ve kolay hizmet almasını hedefliyoruz. Polikliniklerin lojistik birimleri de aynı şekilde iki vardiya şeklinde çalışacak."

Vatandaşların endişe duymadan hastaneden sağlık hizmetini alabileceğini dile getiren Bildirici, "Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden mutlaka randevularını oluştursunlar. Acil dışında randevu oluşturmadan başvurmasınlar. Randevu saatinden 15 dakika önce hastanede olsunlar. Kesiklikle maske takarak hastanemize gelmeleri gerekiyor." sözlerine yer verdi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış Haber
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı Haber
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu Haber
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma Haber
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı Haber
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Yargıtay, ücreti ödenmeyen işçinin istifa etmesi halinde tazminat alabileceğine hükmetti Haber
Yargıtay, ücreti ödenmeyen işçinin istifa etmesi halinde tazminat alabileceğine hükmetti
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere...
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş
Fahrettin Altun, yayını terk eden Muharrem İnce'nin Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki gösterdi: Takındığı suçlayıcı tavır kabul edilemez
Fahrettin Altun, yayını terk eden Muharrem İnce'nin Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki gösterdi: Takındığı...
Cami hoparlörlerinden müzik yayını soruşturmasında tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi
Cami hoparlörlerinden müzik yayını soruşturmasında tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi konuşsunlar
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi...
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'ndan İnci Güçlü, Barcelona'ya transfer oldu
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'ndan İnci Güçlü, Barcelona'ya transfer oldu
İran'dan şaşırtan itiraf: Esed'i iktidarda tutmak için 30 milyar dolar harcadık, paramızı geri ödesin
İran'dan şaşırtan itiraf: Esed'i iktidarda tutmak için 30 milyar dolar harcadık, paramızı geri ödesin
Fransız futbolcu Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'de bana haksızlık yapıldı
Fransız futbolcu Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'de bana haksızlık yapıldı
Burak Yılmaz'ın antrenman ile ilgili yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı
Burak Yılmaz'ın antrenman ile ilgili yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı
Beşiktaş'la olaylı bir şekilde yollarını ayıran Karius'un Hertha Berlin transferi suya düştü
Beşiktaş'la olaylı bir şekilde yollarını ayıran Karius'un Hertha Berlin transferi suya düştü
Yunanistan turist kabul edeceği ülkelerin listesini açıkladı, komşulardan sadece Türkiye yok
Yunanistan turist kabul edeceği ülkelerin listesini açıkladı, komşulardan sadece Türkiye yok
Polonya'da maçlar 19 Haziran'dan itibaren seyircili oynanacak
Polonya'da maçlar 19 Haziran'dan itibaren seyircili oynanacak
Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye büyümede Avrupa ülkelerine fark attı
Türkiye büyümede Avrupa ülkelerine fark attı
Cezaevinden izinli çıkan iki mahkum, FETÖ yalanıyla 60 bin liralık vurgun yaptı
Cezaevinden izinli çıkan iki mahkum, FETÖ yalanıyla 60 bin liralık vurgun yaptı
Birleşik Metal İş Sendikası'nın yaptığı araştırmaya göre, her 3 işçiden 2'sinin kredi borcu var
Birleşik Metal İş Sendikası'nın yaptığı araştırmaya göre, her 3 işçiden 2'sinin kredi borcu var
Ekonomistler Mayıs ayında enflasyonun yüzde 0,92 artmasını bekliyor
Ekonomistler Mayıs ayında enflasyonun yüzde 0,92 artmasını bekliyor
Koronavirüs salgınında büyük gelir kaybı yaşayan İBB, 157 adet son model araç alacak
Koronavirüs salgınında büyük gelir kaybı yaşayan İBB, 157 adet son model araç alacak
ABD'de siyahi adamı boğarak öldüren polis hakkında daha önce 20'ye yakın şikayette bulunulmuş
ABD'de siyahi adamı boğarak öldüren polis hakkında daha önce 20'ye yakın şikayette bulunulmuş
Kilosu 5 bin lirayı bulunca arıcılar propolis üretimine yöneldi
Kilosu 5 bin lirayı bulunca arıcılar propolis üretimine yöneldi
ABD'de polis şiddetine karşı yapılan protestoda eylemcilere ateş açıldı
ABD'de polis şiddetine karşı yapılan protestoda eylemcilere ateş açıldı
Caner Erkin'in yaptığı 'Günaydın' paylaşımı, taraftarların kafasında soru işareti bıraktı
Caner Erkin'in yaptığı "Günaydın" paylaşımı, taraftarların kafasında soru işareti bıraktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Meral Akşener Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Demet Akbağ Acun Ilıcalı Hatice Çarpar
Spor Metin Oktay Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Futbol Haziran Ayasofya
Şu an buradasınız: Eskişehir Şehir Hastanesi normalleşme sürecine hazır - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 11:34:12. #1.14#
title