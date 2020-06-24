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Eskişehir sanayisi salgına karşı güvenli üretecek

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Eskişehir Belgelendirme Müdürlüğü işbirliğinde "COVID-19 Güvenli Üretim ve Güvenli Hizmet Belgelendirmesi" gerçekleştirilecek.

Eskişehir sanayisi salgına karşı güvenli üretecek
24.06.2020 14:52 | Son Güncelleme: 24.06.2020 14:55

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Eskişehir Belgelendirme Müdürlüğü işbirliğinde "COVID-19 Güvenli Üretim ve Güvenli Hizmet Belgelendirmesi" gerçekleştirilecek.

Konu hakkında bilgi veren ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Uluslararası geçerliliğe sahip olan TSE COVID-19 Güvenli Üretim ve Güvenli Hizmet belgelendirmesine ilişkin olarak Odamız ve TSE Eskişehir işbirliğinde ortak bir çalışma gerçekleştireceğiz. TSE COVID-19 belgelenmesine sahip olmak isteyen firmalarımızın ön başvuruları Odamız tarafından alınacak" dedi.

Belgenin TSE tarafından hazırlanan Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında sanayi kuruluşlarının çalışanlarını, bakım personelini, tedarikçilerini, ziyaretçilerini korumaya yönelik hijyen uygulamaları ile kontrol tavsiyelerini içeren "Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu kapsamında verileceğini ifade eden Kesikbaş, belgenin son derece önemli olduğuna vurgu yaptı.

Belgelendirmenin firmalara salgınla mücadele ederken yol gösterici nitelikte olacağının altını çizen Kesikbaş, "Belgeyi alan firmalar; müşterilerine, üretimlerinin kalitesini uzun uzun anlatmalarına gerek kalmayacak" diye konuştu.

ESO ve TSE Eskişehir Müdürlüğü ortaklığında yürütülecek proje kapsamında başvuruda bulunan firmalara COVID-19 Güvenli Üretim ve Güvenli Hizmet Belgelendirme danışmanlığı da ücretsiz olarak sağlanacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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