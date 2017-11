Eskişehir Sanayisi Makro Projeler ve İhracat ile Büyüyecek

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) başkan adayı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir'i makro projeler ve ihracat ile büyüteceklerini söyledi.



Gençlere yönelik iş garantili meslek edindirme programlarının yapılacağını belirten Kesikbaş, beyin göçünün de engelleneceğini kaydetti. Eskişehir'in Türkiye için önemli bir merkez haline geleceğini vurgulayan Kesikbaş, "Eskişehir tarih boyunca vizyoner bir şehir olmuştur. Bugünden 50 yıl sonra meyvesi yenecek projeleri hayata geçirecek adımlar atmamız lazım. O yüzden 15 makro projeyle yola çıkmıştık. Bugün geldiğimiz noktada ortaya koyduğumuz projelerin ihtiyaçlar doğrultusunda 30'un üzerine çıktığını görüyoruz. Yönetime gelmemiz ile birlikte ESO, sadece Eskişehir için değil, Türkiye için de projeler üretecek. Türkiye'nin gözbebeği sanayi projeleri Eskişehir'den çıkacak. Kısa vadeli amacımız ihracat ile büyüyen bir Eskişehir Sanayisi, 4 yılda en az 6 bin yetişmiş, meslek edindirilmiş ara eleman ve Eskişehir sanayisinin demiryolları ile limanlara bağlantısının yapılması söz konusudur. Meslek edindirme programlarımız tamamen ücretsiz ve iş garantili olacak. Gençlerimiz iş kaygısı duymayacak, Eskişehir beyin göçü yaşamayacak" dedi.



"Eskişehir orta gelir tuzağından hızlı bir şekilde çıkacaktır"



Eskişehir Sanayi Odası'nın yeni yönetimi olarak kendilerine ilke edinecekleri maddeleri sıralayan ESO Başkan Adayı Celalettin Kesikbaş, "Eskişehir'i 'Ortak Akıl' vizyonuyla, birlik ve beraberlik içerisinde geleceğe taşıyacak adımlar atmaya başladık ve devam ettireceğiz. Oluşturacağımız sinerjiyle ülkesi ve kenti için çalışan, ortak bir vizyonla aynı hedefler doğrultusunda ter döken ve mesai harcayan tüm iş dünyası temsilcilerimizi bir araya getireceğiz ve birlikte kazanmayı öğreneceğiz. Ülkemiz gelecek hedeflerine Eskişehir gibi şehirlerin yüksek performansı ile ulaşacaktır. Dünya'daki ilk 10 ekonomiye baktığımızda uzay, havacılık, savunma sanayi, bilişim, makina ve otomotiv sektörlerine ağırlık verdiklerini görüyoruz. İşte biz yeni yönetimin de güçlü bir Eskişehir Sanayisi için bu stratejik sektörlere önem vermesi ve bu sektörlere yönelik mükemmeliyet merkezlerini oluşturmamız gerekiyor. Kuruluşunun 50.yılında Eskişehir Sanayi Odası yeni yönetimi olarak; Marka, İnovasyon, Tasarım (MİT), Made in Eskişehir, Invest in Eskişehir, konularını kendimize ilke edineceğiz. Eskişehir kentinde herkesin müteşebbis olması ihtimali en büyük hayalimiz. Eskişehir orta gelir tuzağından hızlı bir şekilde çıkacaktır. Türkiye'nin büyüme oranının en az 2 katı sanayi büyümesine ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.



"Avrupa'daki sanayi ve ticaret odaları sıkı ilişkiler kuracağız"



2021 yılı için 5 milyar dolarlık ihracat hedefi koyduklarını belirten Kesikbaş, şunları söyledi;



"ESO Küresel Tanıtım ve Fuar Acentası kuracağız. ESO üyesi olsun olmasın sadece iç piyasaya mal satan firmaları, üyeleri ve binlerce insanı ihracat yapar hale getireceğiz. 4 yıl içerisinde 2 bin 500 sanayiciyi yurtdışı fuarlara taşıyacağız. Bu gezilerle Eskişehirli firmalara vizyon katmayı amaçlıyoruz. Ticari İşbirliği kapsamında 4 yıl içerisinde yurtiçi ve yurtdışı önemli firmaların en az 5 bin satınalma yetkilisini Eskişehir Sanayicisi ile buluşturacağız. Eskişehir Sektörel Fuar Kümeleri oluşturup; Eskişehir firmaları olarak yurtdışı fuarlara katılım sağlayacağız. Masraflarımız için KOSGEB destekleri alacağız. Almanya, Fransa ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa'daki sanayi ve ticaret odaları sıkı ilişkiler kuracağız. 2021 yılında; yıllık 5 milyar dolar ihracat hedefi koyuyoruz. Dış ticaret hacmi oluşturmak için en önemli unsurun doğrudan yatırım çekmek olduğunu biliyoruz. Türkiye'de yerleşik olan yabancı sermaye şirketleri içinden Eskişehir'e yatırım çekme zorunluluğumuz var. Bu sebepten dolayı, gerek yurtdışı firmalara gerekse yurtiçi firmalara Eskişehir'e yatırım yapmaları için her türlü tanıtım, ziyaret faaliyetlerinde bulunacağız. Hızlıca Eskişehir'de yatırım alanları oluşturacağız, geliştireceğiz. Hem yatırımcı getirebilmek, hem de dünya da rekabet edebilmemiz için üretimden nihai noktaya gidebilecek lojistik altyapı sağlamamız gerekiyor. Biz raylı sistem ile fabrikalardan vagonlara koyduğumuz gibi konteynerlerimizi direk limana, oradan da istediğimiz yere ulaştıracağız. 2018-2021 tarihleri arasında bu lojistik altyapı projelerini bitirmemiz ve sanayicimizin hizmetine sunmamız gerekli. Eskişehir-Gemport tren yolu hattının bir an önce bitirilmesi için kenti tüm siyasi ve yöneticileri ile tek vücud haline gelip, lobi yapmamız gerekiyor. Eskişehir sanayisinin ihracatını karayolu nakliye taşımacılığı ile büyütemeyiz. Yerli, yabancı yatırımcı geldiğinde öncelikle bölgelerin insan kaynağı, eko sistemini ve lojistik durumunu incelerler. Eskişehir sanayisinin bugün yetişmiş bir eko sistemi vardır, genç dinamik ve büyük şirketler ile çalışma disiplinine sahip tedarikçi altyapısı güçlüdür."



"Eskişehir bölgenin üretim kabiliyetlerini sergileyebileceği bir fuar kenti olacaktır"



Üye olup olmadığına bakılmaksızın tüm sanayicilerin birbiri ile tanıştırılmasının gerektiğini kaydeden Kesikbaş, "Eskişehir, özel konularda Türkiye'nin Lider Fuar Merkezi olacak.



Eskişehir yakın zamanda bir fuar alanına kavuşuyor. ESO'nun liderliğinde Türkiye çapında ve Eskişehir Sanayi ve Sanayicisini güçlendirecek, ön açacak, vizyon katacak özel fuarlar düzenlenecektir. Eskişehir Almanya'da örneklerinin olduğu gibi bölgenin üretim kabiliyetlerini sergileyebileceği bir fuar kenti olacaktır. ESO'nun liderliğinde ve isim hakkı ve konsepti ESO'ya ait olacak bu fuarları kentimize kazandırarak, Eskişehir sanayisinin ihracat payını arttırmak, kilogram başına ihracat fiyatımızı arttırmak, nitelikli ihracat yapmak en önemli hedefimiz. Bu fuarlardan ilki, İthal Ürünler Fuarı. Önce Eskişehir özelindeki şirketlerden başlayarak, firmaların yurtdışından satın aldıkları ürünler bu fuarda sergilenecek, Eskişehir'deki üretici firmalar ile ithal satın alma yapan firmalar bir araya getirilip, işbirlikleri sağlanacaktır. Amaç ithalatın önünü kesmek ve Eskişehir sanayicilerinin birbirleri ile ticaretini geliştirmektir. Eskişehir Girdi Tedarik Stratejisi; bu kapsamda Eskişehir'in ithalatını yerli üretimiyle ikame edecek faaliyetlerin yapılması gerekir. Eskişehir Sanayi Odası üyesi olsun olmasın, tüm üreticiler birbirleri ile tanıştırılmalı, Eskişehir'in bir sanayi envanterinin çıkarılması gerekmektedir. Ayrıca kullandığımız ithal ürünlerin sergilendiği bir fuar teşkil edilerek, birbirimize üretim yapma kültürü ortaya çıkarılacaktır" ifadelerine yer verdi.



"Amacımız Eskişehir'i Hindistan'ın Bangalore şehrine dönüştürmek"



Sözlerine diğer fuarların özelliklerini sıralayarak devam eden ESO Başkan Adayı Celalettin Kesikbaş, şu ifadelere yer verdi;



"2. AR-GE Fuarı: Genç yeteneklerin, kuluçka şirketlerin, ve AR-GE merkezlerinin sanayi ve bilişim konularında bugüne kadar gerçekleştirmiş oldukları fikirleri, ürünleri, patentlerini satacakları bir platform oluşturulacaktır. Öncelikli olarak tüm Türkiye'deki fikri olan, fikrini geliştirmiş tüm insanlar, firmalar, Eskişehir'deki fuara davet edilecek ve yatırımcılar ile bir araya getirilecektir. Eskişehir Sanayi ve Bilişim teknolojilerinin geliştirilmesi ve AR-GE ürünlerinin satılmasında bir merkez olacaktır. 3. Tasarım Fuarı: Tüm Türkiye'den tasarım yeteneği olan bireyler, şirketler bu fuar alanında nihai olarak üretebilecek duruma gelmiş ürünlerini sergileyecekler. Eskişehir firmaları başta olmak üzere tasarım yeteneği olmayan, sadece üretim kimliği olan firmalarımız ile tasarım firmalarını ve insanlarını eşleştirmek amacıyla düzenlenecek bir fuar. Eskişehir böylece Türkiye'nin tasarım merkezi haline gelecek, insanlar burada tasarımlarına müşteri bulacaklar, sanayiciler de yeni ufuklar açacak tasarımlara ve fikirlere ulaşacaklardır. Tasarım fuarına mutlaka somut fikri olan, fikrini geliştirmiş, prototipini üretmiş firmalar ve şahıslar alınacak, tasarımı satın alan firma ve sanayiciler kısa bir süre sonra üretime başlamış olacaklardır. 4. Eskişehir ve Bölgesi İhraç Ürünleri Fuarı: Bu fuar Eskişehir ve bölgesindeki firmaların, sektörel fark gözetmeden tanıtımını yapacağı, ürünlerini sergileyeceği bir fuar olacaktır. Bu fuara seçtiğimiz stratejik ülkelerdeki şirketlerin satın alma birimleri davet edilecek ve konaklamalarına kadar maliyetleri katılımcılar tarafından karşılanacak, birebir iş görüşmeleri ve iş birlikleri organize edilecektir. 5. Bilişim Fuarı: İstanbul ve Ankara başta olmak üzere tüm Türkiye'den katılımcıların olduğu, Bilişim firmalarının sponsorluğunda Bilişim fuar ve kongreleri yıllık rutin olarak düzenlenecektir. Amaç kentimizi bilişim, yazılım sektörünün merkezi haline getirmek. Avrupa, Amerika ve Hindistan merkezli bilişim merkezleri ile iş birliği oluşturarak, Eskişehir'i Hindistan'ın Bangalore şehrine dönüştürmek. Yazılım merkezi haline getirmek. Ayrıca bir diğer amacımız, bilişim sektöründe StartUp'ları ve melek yatırımcıları bir araya getirecek Kuluçka merkezleri oluşturmak. Eskişehirimizi Avrupa'daki gibi teknoloji şirketleri için ciddi anlamda bir cazibe merkezi yapacağız. 6. Sanat, Elişi ve Hobi Fuarı (Üreten Şehir: Eskişehir): Üreten herkes değerlidir sloganı ile yola çıkarak, gerek makro gerek mikro fikri olan tüm atölyeler ve fabrikalara açık olacak bu fuar, Eskişehir halkına sanayici olma fikrini aşılayacaktır. Üreten insan olmak değerlidir. Eskişehir kentinde yaşayan herkes bu fuara katılabilecek, Türkiye'nin ve hatta yurtdışından gelerek yapılmış sanat ve hobi ürünleri için satınalma yapabilecektir. Sıradan olmayan, özgün fikri olan ve bu fikrini ürünleri üzerinde gerçekleştirmiş herkes bu fuarın doğal katılımcısı olacak, Eskişehir kentinin bütün bireylerine üretmenin ne kadar önemli olduğu bilinci sağlanacaktır." - ESKİŞEHİR