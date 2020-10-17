Eskişehir sanayisi limanlara bağlanıyor

Eskişehir sanayisini limanlara bağlayacak projenin başlangıcı 19 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Eskişehir sanayisini limanlara bağlayacak projenin başlangıcı 19 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Eskişehir sanayisi ve ihracatında dönüm noktası olarak kabul edilen projenin başlangıcında geri sayım başladı. 19 Ekim Pazartesi günü yapılacak olan proje başlangıç töreni, Eskişehir Valisi, TCDD Taşımacılık Yönetim Kurulu üyeleri, ESO Yönetim Kurulu, Arkas CEO'su ile yönetim kurulu ve sanayicilerin katılımıyla gerçekleştirilecek. Sabah Hasanbey Lojistik Köyündeki program, daha sonra Eskişehir Sanayi Odasındaki imza töreni ile devam edecek - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı