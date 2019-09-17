Eskişehir sanayide hedeflerini büyütüyor

17.09.2019 16:22

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) üyelerinin beklentilerini daha yakından tespit etmek, istişarede bulunmak, olası işbirliklerine zemin hazırlamak ve sektörel problemler değerlendirip çözüm üretmek için kollarını sıvadı.



ESO, bünyesinde bulunan çeşitli üretim alanlarının oluşturduğu 16 meslek komitesi ile her hafta bir araya gelecek. Bu kapsamda ilk olarak 'Kauçuk, Plastik ve Kimyasal Ürünler' sanayi grubunu oluşturan ESO'nun 7. Meslek Komitesi Üyeleri istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantıya ESO Yönetim Kurulu üyeleri ve kurum müdürleri de katıldı. ESO 50. Yıl Salonunda gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Bugün plastik ve kauçuk sektörünü konuşmuş ve problemleri tespit etmiş olacağız. Bu istişare toplantılarının yoğun katılım ile yapılmasını önemsiyoruz. Çünkü sizlerin düşünce ve görüşleri bizler için çok önemli. Eskişehir sanayisinin hedeflerini büyütmek zorundayız. İlk olarak önemli üretim alanlarımızdan plastik sektörünün ihtiyaçlarını belirlemeye ve problemlerini çözmeye yönelik farklı yol haritaları oluşturabiliriz" dedi.



Toplantıda Eskişehir'in plastik ve kauçuk sektöründe güçlü bir üretim gücü olduğuna değinen ESO Yönetim Kurulu ve 7. Meslek Komitesi Üyesi Evren Şahin, "Sektörümüzü hep birlikte daha iyi yerlere taşımak, daha çok ihracat ve daha çok işbirliği sağlamak için bugün buradayız. Sektörümüzde güçlü ve üretim kapasitesi yüksek firmalarımız var. Plastik ve kauçuk üretimimiz güçlü. Ancak daha da ileri gitmek zorundayız" diye konuştu.



Yapılan değerlendirme konuşmalarından sonra toplantıda; ekonomik sorunlar ve finansmana erişim, üretimde yerlileşme ve ithalata bağımlılığın azaltılması, insan kaynaklarına ilişkin yapılması gerekenler, fiziki altyapı ve lojistik alanında ilerleme, kurumsallaşma ve ortak çalışma kültürü, dünya pazarlarına erişim, marka, patent ve verimlilik konuları meslek komitesi üyeleri ile değerlendirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA