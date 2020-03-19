Eskişehir Sanayi Odasından "Ekonomik İstikrar Kalkanı"na destek Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 milyar liralık desteğin yer aldığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 milyar liralık desteğin yer aldığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Kesikbaş, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıkların hassasiyetinin ekonomi yönetiminde de olacağının kararlılık göstergesi sayılan dünkü toplantıyı önemsediklerini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "gerektiğinde ilave paketlerin gündeme getirileceğini" duyurduğunu hatırlatan Kesikbaş, şunları kaydetti:

"Bu açıklama, ihtiyaç duyulması halinde desteklerin devam edeceğini gösteriyor. Bu pakette sunulan desteklerin bürokrasiye ve teminata takılmadan, gerçekten de ihtiyacı olan ve üretim yapan firmalara verilmesi gerekiyor. Bu en büyük arzumuz. Çünkü koronavirüs sonrası için Türkiye ihracat potansiyelinin büyüyerek devam edeceğini, yeni tedarik kanalları arayan firmaların Türkiye'yi üretimleri noktasında seçeceklerini düşünüyoruz. Türk şirketlerinin bu kriz döneminde en üst seviyede korunması gerekiyor. Tam da bu sebeplerden dolayı destek paketini olumlu karşılıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde açıklanan paket, ekonomimizin öncü gücü ihracatçılarımız için çok değerlidir. Çünkü hem morale hem de desteğe ihtiyaç duyulan bir süreçten geçiyoruz."

Kaynak: AA