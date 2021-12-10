Eskişehir Sanayi Odası ve üniversiteliler buluştu - Haberler
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Eskişehir Sanayi Odası ve üniversiteliler buluştu

Eskişehir Sanayi Odası ve üniversiteliler buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Eskişehir Sanayi Odası (ESO), Eskişehir'de bulunan 3 üniversitenin öğrenci kulüpleri ile tanıtım, ortak proje üretme ve değerlendirme içeriğine sahip istişare toplantılarında bir araya geldi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Sanayi Odası (ESO), Eskişehir'de bulunan 3 üniversitenin öğrenci kulüpleri ile tanıtım, ortak proje üretme ve değerlendirme içeriğine sahip istişare toplantılarında bir araya geldi.

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, öğrenci kulüpleri temsilcilerinin ve ilgili öğretim üyelerinin katıldığı istişare toplantılarında Eskişehir'in kent ve sanayi kültürünün gelişimine sunulabilecek katkılar mercek altına alındı.

ESO Genel Sekreteri Volkan Günaydın'ın sunumu ile başlayan toplantıda ESO'nun çalışmaları hakkında bilgi verilirken, öğrenci kulüplerinde görev alan gençlerin önerileri değerlendirildi.

İnteraktif şekilde gerçekleştirilen toplantılarda, ESO'nun öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak şekilde ortak yürütülebilecek çalışmaların hayata geçirilmesi planlandı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Sanayi Odası ve üniversiteliler buluştu

Eskişehir Sanayi Odası ve üniversiteliler buluştu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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