Eskişehir Sanayi Odası Seçimleri

Eskişehir Sanayi Odası üyeleri, yeni dönemde görev alacak isimleri belirlemek üzere sandık başına gitti.



Oda hizmet binasında kurulan sandıkta 588 üye yeni yönetim için oy kullandı. Saat 17.00'de sona eren oy kullanma işleminin ardından oy tasnifi yapıldı.

16 meslek komitesinin 9'unu Celalettin Kesikbaş, 7'sini ise Organize Sanayi Bölgesi Başkanı da olan Nadir Küpeli kazandı.

Kesikbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Eskişehir sanayisine yeni bir vizyon kazandıracaklarını belirterek, artık 20. yüzyılın kurumları ve zihniyetiyle 21. yüzyılı şekillendiremeyeceklerini söyledi.

Yeni bir vizyonun gerektiğini ifade eden Kesikbaş, şöyle konuştu:

"Şimdi bu vizyonu 21. yüzyıl ve geleceğe doğru ciddi bir şekilde yeni projelerle hayata geçireceğiz. Geçmişten ders alacağız. Bu işleri yapmış, içerisinde olan büyük ağabeylerimizden mutlaka destek alacağız. Bu seçim sürecinde Eskişehir sanayisinin artık yeni bir ivme ile büyüyeceğine inanıyorum. Bu konu ile ilgili her zaman hayallerim büyük. Master projelerimiz hazır. Bu projelerle ihracatla büyüyen bir Eskişehir sanayisi, meslek edindirme ile daha değerli gençler yetiştireceğiz."

Kesikbaş, marka, inovasyon ve tasarıma önem vereceklerini belirterek, "Projelerimizin alt yapıları hazır ve bunları hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Seçimlerde 9 grubu kazandık. Daha çok çalışacağız ve yakın zamanda 16 grubu da kazanmış gibi oradaki tüm arkadaşlarımızla güzel bir enerji ve sinerji ile çalışacağız. Her zaman uyumdan yanayız." ifadelerini kullandı.