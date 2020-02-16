Eskişehir Sanayi Odası, İspanya'da Eskişehir'i tanıttı

16.02.2020 13:40 | Son Güncelleme: 16.02.2020 13:40

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) üyeleri İspanya'da Eskişehir sanayisini tanıttı.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, ESO'nun Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen projesi kapsamında Eskişehirli üreticiler İspanya'da ticaret heyeti programı ile karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi adına önemli adım atarak ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, şunları kaydetti:

"Havacılık ve raylı sistemler sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizin ihracat kapasitelerinin artırılması amacıyla hayata geçirdiğimiz bu özel projede ESO proje sahibi, İspanya'dan Barselona Ticaret Odası, Fransa'dan Rhone-Alpes (Lyon) Ticaret Odası ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ortak olarak yer alıyor. Projede özelikle havacılık ve raylı sistemler sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarımızın ihracat kabiliyetlerinin artırılması, İspanya ve Fransa'da yeni iş bağlantılarının kurulması, Odalar ve Kümeler arası ilişkilerin ve sivil toplum diyalogunun geliştirilmesi gibi özel amaçlar bulunuyor."

Kesikbaş, ikili iş görüşmeleri programına raylı sistemler, havacılık ve otomotiv gibi çapraz sektörlerde faaliyet gösteren 15 Türk firması ve 20 de İspanyol firmasının katılım sağladığını, program kapsamında 150'yi aşkın iş birliği görüşmesi organize edildiğini aktardı.

İspanyol proje ortakları nisan ayında Eskişehir'e gelecek

Barselona'ya gerçekleştirilen ticaret heyeti programı öncesinde Eskişehirli firmaların çok iyi hazırlık yaptığını, ESO'nun da bu konuda destek verdiğini aktaran Kesikbaş, şu bilgileri paylaştı:

"Daha önce yaptığımız hazırlıklar, yönetim kurulumuzun süreç içinde aktif katılımı ve uzman personellerimizin girişimleri ile tarafların karşılıklı olarak beklentileri ve kabiliyetlerini çok iyi şekilde analiz ettik. Program süresince oldukça verimli görüşmeler hayata geçirildi. Ticari ve teknolojik iş birlikleri yakalanması adına son derece olumlu adımlar attık. Gerçekleştirilen programın hemen akabinde Nisan 2020'de bu sefer Barselona'dan Eskişehir'e yapılacak ticaret heyeti programı ile bu adımların hızlandırılması ve daha somut hale getirilmesini hedefliyoruz.

Bu faaliyetler Eskişehir'in raylı sistemler, havacılık ve otomotiv sektöründe sahip olduğu kapasitenin hedef kitlelere aktarılması noktasında önemli bir lobi faaliyeti oldu. Nitekim birçok İspanyol firma Eskişehir tanıtımları sonrasında özel bir alaka göstermiş ve projenin Eskişehir'de devam edecek ticaret heyeti programına katılım isteklerini ifade etmişlerdir. ESO'nun projesi kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Barselona Başkonsolosu Güçlü Kalafat, Ticaret Ataşesi Elif Berrak Taşyürek'in katılımıyla Türk ve İspanyol iş insanlarını, Barcelona Ticaret Odasını ve Barselona Raylı Sistemler Kümelenmesini bir araya getiren bir organizasyon da proje içinde gerçekleştirdik." dedi.

Kesikbaş, program sayesinde hedef bölgelerde ve Türkiye pazarında iş ve yatırım yapma imkanları, iş kültürü ve hedef sektörlerdeki iş birliği fırsatları gibi konuların İspanya'daki büyük üreticilere aktarıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA