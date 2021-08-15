Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş'dan aşı çağrısı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, başta çalışanlar olmak üzere tüm toplumun Kovid-19 aşısı imkanından en hızlı şekilde faydalanması gerektiğini bildirdi.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, başta çalışanlar olmak üzere tüm toplumun Kovid-19 aşısı imkanından en hızlı şekilde faydalanması gerektiğini bildirdi.

Kesikbaş, yaptığı yazılı açıklamada, bilim insanlarının büyük uğraşlarla aşıyı bulduklarını belirterek, salgınla mücadelede en etkili silahın aşı olduğunu vurguladı.

Tarih boyunca salgınların yol açtığı ekonomik sıkıntıların önüne geçmede aşının etkisinin olduğuna dikkat çeken Kesikbaş, şöyle devam etti:

"Tüm dünyada bilim adamları virüsü yenmek için aşı geliştirme gayreti gösterirken, bilgi kirliliği ile aşıya karşı durmak, toplumsal sağlımız açısından da kabul edilir bir durum değil. Diğer yandan şehir efsanelerine inanarak aşı olmayanların toplumumuzu tedirgin etmeye hakkı yok. Salgının etkilerinde de gördük ki hastalık yüzünden üretim çarklarının durması işsizliğin yanı sıra hayatın idamesi için gerekli üretime de sekte vuruyor. Sağlık sektöründen gıdaya üretim olmazsa hayatın durma noktasına geleceğini unutmamamız gerekiyor. Bu yüzden çarkların dönmesi, üretimin sürmesi için aşı olma oranlarını artırmalıyız. Hastalığın ölümcül etkilerini ortadan kaldıran aşı, üretimin için de kritik değere sahip."

Kesikbaş, ESO olarak aşılama faaliyetlerine ayrı bir önem verdiklerini aktardı.

Kovid-19 aşısının, iş hayatından eğitime, devamlılığın sağlanmasında toplumsal bir ödev haline geldiğini belirten Kesikbaş, şunları kaydetti:

"Odamız ve Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde başlattığımız aşı faaliyetleri kapsamında ESO hizmet binasında çalışanlarımızın ve ailelerinin aşılarını yapıyoruz. Aşı hakkı gelenler, ikinci ya da üçüncü doz aşı tanımlananlar randevu almadan, sıra beklemeden aşılarını yaptırabiliyor. Kovid-19 farklı varyantları ile gücünü artırıyor. Aşı kadar etkili olan maske, mesafe, temizlik şartlarını askıya alma havasının son zamanlarda ortaya çıktığını görüyoruz. Sosyal mesafenin korunmadığını, maskenin burun altında tutulduğunu ya da hiç takılmadığını görüyoruz. Yeniden kapanmamak, üretimin zora girmemesi için bunların önüne geçmek durumundayız. Aşı olanların bazıları ise maske takmamak için aşı olduklarını ifade etmesi mantık dışı bir tutum. Hem de bilimsel verilerin çok uzağında bir davranış biçimi. Aşı olsak bile maske, mesafe ve temizlik kurlarının hala geçerli olduğunu hatırlamalıyız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar