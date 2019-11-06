Eskişehir Sanayi Odası 51. yaşını kutladı

06.11.2019 12:45 | Son Güncelleme: 06.11.2019 12:50

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) 51'inci kuruluş yılını Kasım ayı olağan meclis toplantısında kutladı. Programa Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Başkan Yardımcıları Sinan Özeçoğlu, Fatih Düş, Meclis Divanı, Yönetim Kurulu üyeleri ve Meclis üyeleri katıldı.



Meclis toplantısı öncesinde, Vali Çakacak, ESO Başkanı Kesikbaş ve Meclis Üyeleri, ESO'nun 51'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan özel pastayı kesti. Vali Çakacak, Eskişehir Sanayi Odası'nın il sanayileşmesine büyük katkı sağladığını, Eskişehir sanayisi için çalışan ESO'nun 51'inci yaşını en içten dilekleriyle kutladı. Başkan Kesikbaş iş dünyası ile sürekli bir araya gelen ve iş insanlarının talepleriyle yakından ilgilenen Vali Çakacak'a teşekkür etti.



ESO'da gerçekleştirilen Meclis toplantının açılışında, katılımcılara yapılan çalışmalar hakkında kısa bir bilgi verildi. Meclis toplantısının açılışında konuşan Vali Çakacak, Eskişehir'in eğitimiyle, kültürüyle, sanayisi ve tarımıyla Anadolu'nun göz bebeği bir şehir olduğunu belirterek Eskişehir sanayisinden övgüyle bahsetti. Vali Çakacak, "İl sanayinin ihracat oranı her geçen yıl artış gösteriyor. Odamızın üye kuruluşların ihracat tutarı yıllık 2,5 milyar dolara ulaştı. İlimiz ekonomisinin dinamizminde sanayi sektörü önemli bir paya sahip. Eskişehir Sanayi Odası'nın ilimiz sanayisine yönelik yatırım ve projelerinin de şüphesiz ki önemli bir payı vardır" diye konuştu.



Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini belirten Vali Çakacak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam seferberliği çağrısını hatırlattı. Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük, güçlü bir devlet olduğuna ve çok zor şartlarla kurulduğuna vurgu yapan Vali Çakacak, ülkemiz ekonomisinin gelişmesi için istihdamın artmasının çok önemli olduğuna dikkat çekti.



Mücadele ekonomi cephesinde



ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ise Meclis toplantısında yaptığı konuşmada, ESO'nun üyeleri için ihracatı artırma ve mesleki eğitim alanı başta olmak üzere birçok projeyi sürdürdüklerini belirtti. Eskişehir Valiliğinin her zaman destekçileri olduğunu söyleyen ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Eskişehir sanayisinin ihracat rakamlarını artırmak, mesleki eğitimde ilerlemek en büyük hedefimiz. Ayrıca bu konuda yeni bir müjdemiz var. Eskişehir'e 750 milyon dolar ihracat için finansman sağlayacak Türk Eximbank şubesi Odamızda açılacak. Eskişehir daha fazla kazanacak" dedi.



Türkiye'nin güçlü bir ülke olması için iş insanlarının mücadelesini ekonomi cephesinde verdiğine dikkat çeken ESO Başkanı Kesikbaş, "Ülkemizin geleceği için bu aralar firmalarımızın artı bir istihdam sağlaması, en az bir kişiye ilave istihdam oluşturması vatan topraklarını koruyan Mehmetçiğimize sahip çıkmak demektir. Bunu yapmak zorundayız" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA