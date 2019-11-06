Eskişehir Sanayi Odası 51 yaşında

06.11.2019 15:16 | Son Güncelleme: 06.11.2019 15:16

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) 51'inci kuruluş yılını Kasım ayı olağan meclis toplantısında kutladı.

Etkinliğe, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Başkan Yardımcıları Sinan Özeçoğlu, Fatih Düş, meclis divanı, yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri katıldı.

Meclis toplantısı öncesinde, Vali Çakacak, ESO Başkanı Kesikbaş ve meclis üyeleri, odanın 51'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan özel pastayı kesti.

Vali Çakacak burada yaptığı konuşmada, Eskişehir'in eğitim, kültür, sanayi ve tarım alanında Anadolu'nun göz bebeği bir şehir olduğunu belirtti.

Eskişehir sanayisinin ihracat oranının her geçen yıl artış gösterdiğine dikkat çeken Vali Çakacak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Odamızın üye kuruluşların ihracat tutarı yıllık 2,5 milyar dolara ulaştı. İlimiz ekonomisinin dinamizminde sanayi sektörü önemli bir paya sahip. ESO'nun ilimiz sanayisine yönelik yatırım ve projelerinin de şüphesiz ki önemli bir payı vardır."

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ise Meclis toplantısında yaptığı konuşmada, ESO'nun üyeleri için ihracatı artırma ve mesleki eğitim alanı başta olmak üzere birçok projeyi sürdürdüklerini kaydetti.

Eskişehir Valiliği'nin her zaman destekçileri olduğunu söyleyen Kesikbaş, "Eskişehir sanayisinin ihracat rakamlarını artırmak, mesleki eğitimde ilerlemek en büyük hedefimiz. Ayrıca bu konuda yeni bir müjdemiz var. Eskişehir'e 750 milyon dolar ihracat için finansman sağlayacak Türk Eximbank şubesi odamızda açılacak. Eskişehir daha fazla kazanacak." dedi.

Kaynak: AA