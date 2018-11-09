Eskişehir Sanayi Odası 50. Yılını Coşkuyla Kutladı

Eskişehir Sanayi Odası'nın (ESO) 50'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle program düzenlendi.

Eskişehir Sanayi Odası'nın 50'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle kutlama programı gerçekleştirildi. Programa Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, AK Parti ve CHP Eskişehir milletvekilleri, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ve çok sayıda Eskişehirli sanayici katıldı.

"Cumhuriyet ile devraldığımız ülkemizi ve şehrimizi seven, üreten sanayici vatansever insanlarız"

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, 50'nci yılın aslında bir helalleşme gecesi olduğuna dikkat çekerek, "Bu akşam aslında 50 yılın helalleşme gecesi. Bireysel çıkarlardan ve iktidar mücadelelerinden uzak bir helalleşme gecesi. Birlikte beraberlik içerisinde Eskişehir olma gecesi. Ortak aklı ve hedefleri buluşturma gecesi. Bu anlamda ben de ESO olarak helalleşmek istiyorum. Cumhuriyetin ilanından sonra milli mücadeleyi üreterek devam ettiren bir kuşak ve onların evlatları olan bizler, cumhuriyet ile devraldığımız ülkemizi ve şehrimizi seven, üreten sanayici vatansever insanlarız. Ülkemizi ve şehrimizi geleceğe taşımak, çağdaş medeniyetler seviyesine çıkartmak en büyük sermayemizdir. Şüphesiz ki muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Gecesini, gündüzünü üretmek ve ülkesini kalkındırmak için çalışan siz değerli sanayicilerimize cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu ülke kalkınacaksa ve zenginleşecek ise ancak girişimcisi ile zengin olabilir"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Eskişehir'deki kadın sanayicilerin Türkiye'ye rol model olduğunu söyleyerek, "Eskişehir Sanayi Odamız hem buraya yakışan hayırlı bir iş yapıyor hem de 50'inci yılını kutluyor. Eskişehir ekonomisine ve sanayisine değer katanlara fazlasıyla hak ettikleri ödülü takdim ediyor. Ülkemize örnek olan 2 tane sanayici, girişimci kadın meclis üyemiz var. Bu anlayıştan dolayı başta Celalettin kardeşime, cesaretlerinden dolayı ve Türkiye'ye rol model olma noktasında 2 kadın girişimcimize de huzurlarınızda sizler adına teşekkür ediyorum. Bu ülke kalkınacaksa ve zenginleşecek ise ancak girişimcisi ile zengin olabilir" dedi.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ise, "Eskişehir Sanayi Odası kurulduğu günden bu yana ilimizin sanayileşmesine hız kazandırmanın yanında sanayicilerimizin sorunlarıyla da yakından ilgilenmiştir. Ekonomik yaşamda önemli bir yeri olan ESO'nun 50'inci kuruluş yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Çakacak ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na günün anlam ve önemine binaen plaket takdim edildi. - ESKİŞEHİR