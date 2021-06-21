Eskişehir, sağlıklı yaşam için güne sporla başlıyor
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Eskişehir, sağlıklı yaşam için güne sporla başlıyor

Eskişehir, sağlıklı yaşam için güne sporla başlıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, normalleşme sürecine girilmesi ve vatandaşlardan gelen talepler ile birlikte geçtiğimiz yaz gerçekleştirdiği spor etkinliklerini bu yaz da farklı parklar ve spor alanlarında sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin uzman spor antrenörleri tarafından yaptırılan spor aktiviteleri Osmangazi Sahası, Kentpark, Uluönder Parkı ve Büyük Park'ta tekrar başladı. Hafta içi her gün saat 9.30 ile 10.30 saatleri arasında verilen eğitimlere özellikle kadınlar büyük ilgi gösteriyor.

Pandemi sürecinde dijital platformlarda düzenlenen spor aktivitelerine katıldıklarını ifade eden kadınlar, sosyal mesafe kuralına uyarak açık havada güne sporla başlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, Büyükşehir Belediyesi'ne etkinlikler için teşekkür ettiler.

Kaynak: Bültenler

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