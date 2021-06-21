Eskişehir, sağlıklı yaşam için güne sporla başlıyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, normalleşme sürecine girilmesi ve vatandaşlardan gelen talepler ile birlikte geçtiğimiz yaz gerçekleştirdiği spor etkinliklerini bu yaz da farklı parklar ve spor alanlarında sürdürüyor.