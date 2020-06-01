Eskişehir Sağlık Müdürü Bilge'den 'maske' uyarısı ESKİŞEHİR Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, normalleşme süreciyle birlikte maske kullanımının, sosyal mesafe kuralı ve hijyenin çok daha önemli hale geldiğini belirterek, "Maske kullanırken gerekmedikçe çıkarılmamalı maskeler cebe konup, çene altında veya alında bekletilip...

ESKİŞEHİR Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, normalleşme süreciyle birlikte maske kullanımının, sosyal mesafe kuralı ve hijyenin çok daha önemli hale geldiğini belirterek, "Maske kullanırken gerekmedikçe çıkarılmamalı maskeler cebe konup, çene altında veya alında bekletilip tekrar kullanılmamalıdır" dedi.

?Eskişehir Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, normalleşme sürecinde koronavirüs salgınına karşı alınması gereken önlemlerle ilgili bilgi verdi. Normalleşme süreciyle birlikte maske kullanımının daha önemli hale geldiğini belirten Bilge, maskenin başkalarıyla ortak kullanılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Ülke olarak koronavirüs salgınına karşı 'yeni normalleşme' olarak adlandırdığımız bir döneme girdik. Bu dönemde en önemli kuralımız sosyal yaşantımıza devam ederken tedbiri elden bırakmamaktır. El hijyeni, 1,5 metrelik sosyal mesafe ve maske kullanımı en önemli tedbir unsurlarımızdır. Maskenin fayda sağlaması için bazı kurallara uymak gereklidir. Maskeyi takmadan önce eller en az 20 saniye su ve sabun ile yıkanmalıdır. Su ve sabunun olmadığı durumlarda eller alkol içerikli el antiseptikleri ile eller ovalanmalıdır" dedi.

'MASKENİN ÖN YÜZÜNE HİÇBİR ZAMAN DOKUNULMAMALI'Kullanılan maskenin burun, ağız ve çeneyi tamamen kapatacak, kenarlardan hava geçişine izin vermeyecek şekilde takılması gerektiğini anlatan Bilge, "Sadece ağzı kapatıp burnu açıkta bırakacak şekilde maske takılması fayda sağlamamaktadır. Maske kullanırken gerekmedikçe çıkarılmamalı maskeler cebe konup, çene altında veya alında bekletilip tekrar kullanılmamalıdır. Maskenin burun, ağız ve çeneyi içine alan ön kısmına hiçbir zaman dokunulmamalıdır. Maskenin ön yüzünde birikmiş olan mikroorganizmalar elimiz ile çevremize yayılabilir. Maske burun, ağız ve çeneyi içine alan, yoğun kirlenmenin gerçekleştiği ön kısmına dokunulmadan kulak arkasındaki lastiklerden tutarak çıkarılmalıdır. Çıkarılan maske lastiklerinden tutularak çöpe atılmalıdır. Maskeyi çıkardıktan sonra eller en az 20 saniye, su ve normal sabunla yıkanır. Su ve sabunun olmadığı durumlarda eller alkol içerikli el antiseptiği ile ovalanmalıdır. Maske kullanım sırasında kirlenir, nemlenir veya yırtılır ise mutlaka yenisiyle değiştirilmelidir" diye konuştu.'KİRLİ ELLERLE YÜZE TEMAS EDİLMEMELİ'

Koronavirüsün ateş, öksürük, nefes darlığı gibi daha çok solunum yolu belirtileriyle ortaya çıktığını belirten Eskişehir Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, "Hastalık, hasta bireylerin öksürmeleri, aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağza temas etmek risklidir" dedi.

Kaynak: DHA