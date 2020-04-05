Eskişehir Sağlık Müdürü Bilge 112 Acil Servis Komuta Kontrol Merkezi ziyaret etti Eskişehir Sağlık Müdürü Uğur Bilge, 112 Acil Servis Komuta Kontrol Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Eskişehir Sağlık Müdürü Uğur Bilge, 112 Acil Servis Komuta Kontrol Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre 112 Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala ile kişisel koruyucu ekipman kullanımı, olası vakalara yaklaşım ve sürecin doğru ilerlemesine yönelik tedbir ve uygulamaları inceleyen Bilge, ziyarette yaptığı konuşmada, 7 gün 24 saat faaliyete olan 112 Çağrı Merkezi ve Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ilan edilen pandemi nedeniyle öneminin bir kez daha anlaşıldığını bildirdi.

Sürecin kusursuz atlatılması için çaba gösterdiklerini belirten Bilge, bu dönemde iş yoğunluğu ve riski artmasına rağmen işlerini büyük bir titizlik, gayret ve fedakarlıkla yürütten sağlık personeline teşekkür etti.

Bilge, Eskişehir'de ekipman ve koruyucu malzeme eksikliği olmadığının altını çizerek, Sağlık Bakanlığının ile Bilim Kurulunun talimat ve önerilerini eksiksiz uyguladıklarını ifade etti.

Kaynak: AA