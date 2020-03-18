ESKİŞEHİR Rektör Çomaklı'nın paylaştığı video binlerce beğeni aldı
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Çomaklı, Rektör, Güncel

ESKİŞEHİR Rektör Çomaklı'nın paylaştığı video binlerce beğeni aldı

Rektör Çomaklı'nın paylaştığı video binlerce beğeni aldıANADOLU Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Şafak Ertan Çomak'lının oğlunun, koronavirüs korkusu nedeniyle ağlayarak tüm kıyafetlerini banyoda yıkadığı video, sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

18.03.2020 17:20 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:21
ESKİŞEHİR Rektör Çomaklı'nın paylaştığı video binlerce beğeni aldı

Rektör Çomaklı'nın paylaştığı video binlerce beğeni aldı

ANADOLU Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Şafak Ertan Çomak'lının oğlunun, koronavirüs korkusu nedeniyle ağlayarak tüm kıyafetlerini banyoda yıkadığı video, sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın oğlu, koronavirüsten korktuğu için evdeki tüm kıyafetleri banyoda yıkadı. Su sesini duyup, banyoya giren Rektör Çomaklı, cep telefonuyla çektiği oğlunun kamera görüntülerini, sosyal medyada paylaştı. Çomaklı'nın, "En kapsamlı ve samimi virüs temizliği. Su sesine koşunca gördük ki, suyu açmış ve evde ne var ne yok suyun altına atıyor. 'Ne yaptın böyle' deyince, suçluluk duygusundan ağlamaya başladı. Ben de kısa da olsa videosunu çektim. Annesi baygınlık geçirecek. Bunları nerede, nasıl kurutacağız?" yazısıyla paylaştığı video kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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ESKİŞEHİR Rektör Çomaklı'nın paylaştığı video binlerce beğeni aldı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

ESKİŞEHİR Rektör Çomaklı'nın paylaştığı video binlerce beğeni aldı

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