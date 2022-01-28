Eskişehir Porsuk Çayı'nda 'buz' alarmı

ÇAY, AFYON (DHA) - ESKİŞEHİR'de kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle kentin içinden geçen Porsuk Çayı buz tuttu. 5 yıl önce Porsuk Çayı'nda buz üstünde dolaşan 2 çocuğun suya düşüp hayatını kaybetmesi nedeniyle zabıta ekipleri, benzer bir olay yaşanmaması için önlem aldı. Çay kenarında araçla gezip sesli uyarı anonslar yapan ekipler, yaya olarak da devriye geziyor.

Kentte geçen hafta aralıklarla etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığı sıfırın altında 15 dereceye kadar düşerken, yaklaşık 8 kilometresi kentin ortasından geçen Porsuk Çayı'nın yüzeyi de buz tuttu. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, buz üstünde yürümeye çalışanlar olduğuna ilişkin çok sayıda şikayet aldı. Belediye, sosyal medya hesaplarından yaptığı uyarıların yanı sıra Porsuk Çayı kenarlarına 'Buzda yürümek tehlikeli ve yasaktır' yazılı levhalar koydu. Çay üzerindeki köprülere ise 'Buzun üstünde çıkmak tehlikeli ve yasaktır' yazılı afişler asıldı.

Bu arada Meteoroloji verilerine kentte soğuk hava, etkisini 1 hafta daha sürdürecek.