ESKİŞEHİR Porsuk Çayı'nda bayram yoğunluğu
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ESKİŞEHİR Porsuk Çayı'nda bayram yoğunluğu

Porsuk Çayı'nda bayram yoğunluğuESKİŞEHİR'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nda Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluk yaşandı.

02.08.2020 16:48 | Son Güncelleme: 02.08.2020 16:54

Porsuk Çayı'nda bayram yoğunluğu

ESKİŞEHİR'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nda Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar, gondol ve botlara binebilmek için uzun süre sıra bekledi.

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde güzel havayı da fırsat bilen vatandaşlar Porsuk Çayı kıyısına akın etti. Porsuk Çayı'nda yapılan gondol ve bot turlarına katılmak isteyenler ise iskelelerde uzun süre sıra bekledi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Köprübaşı İskelesi'nden hareket eden 'Nasrettin Hoca', 'Edebali' ve 'Malhatun' isimli bot ile gondollar, koronavirüs tedbirleri kapsamında her turun ardından dezenfekte edilirken, tekne turu biletleri, kişi başı 9 lira, 4 kişilik gondol turu biletleri ise 45 liradan satılıyor.

'TÜM TEDBİRLERİ ALDIK'

Tekne ve gondol turları için gereken bütün önlemleri aldıklarını belirten bot kaptanı Batur Algın, "Bayramın ikinci günü faaliyete geçtik. Ziyaretçimiz çok fazla. Koronavirüs tedbirleri olduğu için biraz daha yoğun çalışıyoruz. Ama tüm tedbirlerimizi aldık. Botlarımızın kapasitesi 34 kişiydi, şimdi 17 kişiye düşürdük. Gondollarımız da 4 kişiyle hareket ediyor. Gelen misafirlerimiz de tedbirini aldığı sürece bir problem yok. Bu dönem de genellikle tatile gidenler ve dönenler Eskişehir'e uğruyor. Herkesi Eskişehir'e bekliyoruz" dedi.

'ESKİŞEHİR'İN GÜZELLİKLERİNDEN DE İSTİFADE EDELİM İSTEDİK'

Ailesiyle birlikte gondol turuna katılan Beyza Göl, "Kartepe'den Eskişehir'e geldik. Gondol turu yapmak istedik. Bizim orası kışın güzel. Yazın da böyle yerleri tercih ediyoruz. Daha önce de geldim ama bu kadar gündemde değildi" dedi. Gondola binmek için sıra bekleyen Fatma Kılavuz ise, "İstanbul'dan geldik. Eskişehir'e ilk gelişimiz. Hem akrabalarımızı ziyaret etmek hem de Eskişehir'in güzelliklerinden de istifade edelim istedik. Bir de çocuklarla gondol keyfi yapalım dedik. Başka yerleri de gezeceğiz" diye konuştu.

Koronavirüs salgını öncesi Porsuk Çayı'nda gondol ve bot seferlerinde, yoğunluğu yaz sezonunda olmak üzere yılda yaklaşık 200 bin kişi ağırlanıyordu. Normalleşme süreciyle birlikte yeniden başlayan seferler, kente ziyarete gelenlerin yeniden ilgisini çekmeye başladı.

ESKİŞEHİR Porsuk Çayı'nda bayram yoğunluğu

Kaynak: DHA

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