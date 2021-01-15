ESKİŞEHİR - Porsuk Çayı'nda balık ölümleri tespit edildi
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ESKİŞEHİR - Porsuk Çayı'nda balık ölümleri tespit edildi

15.01.2021 10:13 | Son Güncelleme: 15.01.2021 10:18

Eskişehir'in Beylikova ilçesinden geçen Porsuk Çayı'nda balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

Eskişehir'in Beylikova ilçesinden geçen Porsuk Çayı'nda balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

İlçeye bağlı Uzunburun Mahallesi'nde çok sayıda balığın telef olduğunu gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye giden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sudan ve telef olan balıklardan numune aldı.

Mahalle Muhtarı Gökhan Bor, gazetecilere, yaklaşık 10 gündür balık telefinin sürdüğünü belirterek "Porsuk Çayı'nda senede birkaç kez böyle olayla karşılaşıyoruz. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri numune alıp araştırdılar. Balıklar genellikle sudaki oksijen azlığından telef oluyor. Oksijen oranı yine düşmüş." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Zafer Alkan da son zamanlarda balıkların telef olmasında kaygılandıklarını dile getirdi.

ESKİŞEHİR - Porsuk Çayı'nda balık ölümleri tespit edildi
ESKİŞEHİR - Porsuk Çayı'nda balık ölümleri tespit edildi
ESKİŞEHİR - Porsuk Çayı'nda balık ölümleri tespit edildi
ESKİŞEHİR - Porsuk Çayı'nda balık ölümleri tespit edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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