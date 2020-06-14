ESKİŞEHİR Porsuk Çayı'na düşen köpeği zabıta kurtardı Porsuk Çayı'na düşen köpeği zabıta kurtardıESKİŞEHİR'de Porsuk Çayı'na düşen sokak köpeğini tesadüfen yoldan geçen zabıta memurları kurtardı.

Porsuk Çayı'na düşen köpeği zabıta kurtardı

ESKİŞEHİR'de Porsuk Çayı'na düşen sokak köpeğini tesadüfen yoldan geçen zabıta memurları kurtardı.

Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Porsuk Çayı kenarında dolaşan sokak köpeği suya düştü. Bir süre yüzen köpek, çaydan çıkamadı. Bu sırada Adalar olarak bilinen bulvar üzerinden geçen zabıta memurları köpeğin suya düştüğünü gördü. Porsuk Çayı kıyısına inen zabıta memurları köpeği sudan çekerek çıkardı. Köpek kısa bir süre sonra bulvara çıkarak gözden kayboldu.

Kaynak: DHA