Eskişehir Polisinden Asayiş Uygulaması

Eskişehir'de Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş, Trafik ve Çevik Kuvvet ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler asayiş uygulaması gerçekleştirdi.



Toplam 200 personelden oluşan 60 ekip, Zafer ve Tunalı mahalleleri ile İsmet İnönü, Sivrihisar ve Basın Şehitleri caddelerinin yanı sıra, Porsuk Bulvarı üzerinde bulunan eğlence merkezlerinde eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Uygulama sırasında şüpheli olarak değerlendirdikleri araçları durdurarak kontrol eden ekipler, önceden belirledikleri bazı ev ve iş yerlerinde de arama yaptı. Eskişehir emniyetinin gerçekleştirdiği uygulamaya uyuşturucu madde arama köpeği "Lady" de katılırken, çok sayıda vatandaşa da Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapıldı. - ESKİŞEHİR