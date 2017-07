Eskişehir Polisi Uyuşturucu Satıcılarına Göz Açtırmadı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent genelinde yılın ilk yarısında gerçekleştirilen operasyonlarda 213 şüphelinin yakalandığı bildirildi.



Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, suç örgütlerinin, halkın huzur ve güvenliğini hiçe sayarak, toplumun sosyal ve ekonomik menfaatlerini derinden zedelediği, bu durumun toplumsal adalet anlayışının ve hukukun temel ilkelerini sarstığı kaydedildi.



Suç örgütlerinin topluma yükledikleri bu büyük maliyetin, kanunlar çerçevesinde hesabını sormanın polisin öncelikli görevi olduğu belirtilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:



"Bu konudaki temel hedefimiz, suç örgütleriyle kararlı mücadelenin kesintisiz sürdürülmesidir. İl Emniyet Müdürlüğümüzün üstlendiği bu önemli sorumluluğu profesyonel bir anlayışla, el ve gönül birliği içinde, mücadele çıtasını her geçen gün daha üst noktalara taşıyarak sürdürmektedir. Suç örgütleriyle yaptığımız kararlı mücadele sayesinde, Türk halkı her geçen gün daha güvenli ve huzurlu hale gelmekte, her geçen gün daha fazla suçlu adalete teslim edilmekte ve muhtemel suçların önüne geçilmektedir. Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce son 6 aylık dönemde, 117 ayrı çalışma yürütülmüş, yürütülen bu çalışmalarda 213 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 67'si tutuklanmıştır. Operasyonlarda 71 kilo 773 gram esrar, 5 bin 395 sentetik uyuşturucu hap, 6 kilo 975 gram bonzai, 14,48 gram eroin, 173 gram kokain, 491 kök Hint keneviri ele geçirilmiştir."



Uyuşturucuyla mücadelenin sadece polisiye tedbirlerle çözülecek bir problem olmadığı aktarılan açıklamada, "Bu, ekonomik, sosyal ve psikolojik boyutları olan, devletin tüm kurumları, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlarımızın katkılarıyla yürütülmesi gereken önemli bir konudur. Ülkemizin geleceği ve sağlıklı bir nesil yetiştirilmesi adına, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü olarak uyuşturucuyla mücadelede tüm kurumlar ve vatandaşlarımızla işbirliği içerisinde zehir tacirleriyle mücadelemiz, azim ve kararlılıkla sürdürülecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.