Eskişehir polisi otizmli Yunus'u bulmak için seferber oldu
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Eskişehir polisi otizmli Yunus'u bulmak için seferber oldu

Eskişehir'de evlerinin önünde oynarken kaybolan 10 yaşındaki Irak uyruklu çocuğun bulunması için polis, jandarma ve AFAD ekipleriyle insansız hava araçlarının yanı sıra iz köpeklerinin de katıldığı arama çalışması sürüyor.

Eskişehir polisi otizmli Yunus'u bulmak için seferber oldu
01.07.2020 18:55 | Son Güncelleme: 01.07.2020 19:14

Eskişehir'de evlerinin önünde oynarken kaybolan 10 yaşındaki Irak uyruklu çocuğun bulunması için polis, jandarma ve AFAD ekipleriyle insansız hava araçlarının yanı sıra iz köpeklerinin de katıldığı arama çalışması sürüyor.

Dün akşam saatlerinde Şirintepe Mahallesi Kardeş Sokak'taki evlerinin önünde oynayan otizmli Yusuf Gurubi'den haber alamayan yakınları polise başvurdu.

İhbar üzerine kent genelinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Uluönder Göletli Park civarında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli kurbağa adamlar ise Eskişehir-Bursa kara yolundan geçen DSİ'ye ait sulama kanalında arama yaptı.

Öte yandan, polis, jandarma ve AFAD ekipleri ise çocuğun Şirintepe, Sütlüce, Yeşiltepe mahallelerinde bulunan ana cadde, parklar ve sulama kanallarında insansız hava aracı ile iz köpeklerinin katıldığı geniş çaplı araştırma başlattı.

Kayıp olan Irak uyruklu Yusuf Gurubi'yi arama çalışmaları devam ederken, küçük çocuğun görüntüleri bir işletme önünden geçerken güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yusuf Gurubi'nin ablası Yasemin Gurubi (19), gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşinin annesi ile parka gitmek için evden ayrıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Annemle birlikte parka gitmek için çıkmıştı. Ondan sonra annemin elini bırakıp bir anda koşmaya başladı. Dükkana gider diye düşünüyorduk ama hiçbir yere gitmemiş, bulamadık. Çocuklar görmüş, kameralara görüntüsü yansımış. Otizmli olduğu için yerinde durmuyor. O yüzden dün akşamdan şimdiye kadar bulamadık. Hep annemlerin yanında olurdu. Otizmli olduğu için tek başına gezemez. Zaten, 10 yaşında bir çocuk tek başına gezemez. Şimdi ne olduğu belli değil."

Şirintepe Mahallesi'nde oturan Irak uyruklu anne Esra ve kuaförde çalıştığı belirtilen baba Muhammed Gurubi, gelecek müjdeli bir haber için bekliyor.

Kaynak: AA

Manşet

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