Eskişehir patentte Türkiye'nin ilk sıralarında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eskişehir patentte Türkiye'nin ilk sıralarında

Eskişehir patentte Türkiye'nin ilk sıralarında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Eskişehir'de Nisan ayında 9, bu yılın Ocak-Nisan ayları düzeyinde ise toplamda 27 patent başvurusu gerçekleştirildi.

Eskişehir'de Nisan ayında 9, bu yılın Ocak-Nisan ayları düzeyinde ise toplamda 27 patent başvurusu gerçekleştirildi. Açıklanan veriler; patent başvurusunda Eskişehir'in Türkiye'nin ilk sıralarında olduğunu gösteriyor.

Türk Patent ve Marka Kurumu, Nisan ayı patent başvurusu iller dağılım sonuçlarını paylaştı. İl patent başvurusu sayısı olarak 919 başvurusu ile ilk sırada İstanbul'un yerleştiği Türkiye illeri sıralamasında ise Eskişehir 14'üncü sırada yer aldı.

Bölge illerinde Eskişehir 4'üncü

Bu yılın ilk 4 ayında Ankara'dan 345, Konya'dan 49, Kayseri'den 46, Eskişehir'den 27, Sivas'tan 14, Kırşehir'den 5, Aksaray'dan 9, Nevşehir'den 4, Yozgat'tan 2, Çankırı'dan 4 ve Niğde'den 7 başvuru yapıldığı açıklandı. Karaman ve Kırıkkale illerinden herhangi bir başvuru yapılmadığı da açıklamada belirtildi.

Açıklanan verilere göre; içerisinde başkent Ankara'nın da bulunduğu İç Anadolu illeri arasında Eskişehir patent başvuru sıralamasında 4'üncü oldu.

Patent sıralamasında Eskişehir 14'üncü sırada

Eskişehir, 4 aylık hesaplamada patent başvuru sayısı yüksekliği bazında Türkiye illeri sıralamasında 14'üncü oldu. Ülkede patent başvuru sayısında Eskişehir'den önce gelen iller ise; İstanbul - 919, Ankara - 345, İzmir - 149, Bursa - 131, Mersin - 100, Antalya - 82, Kocaeli - 57, Konya - 49, Kayseri - 46, Gaziantep - 38, Manisa - 34, Tekirdağ - 31, Sakarya - 29, Adana - 28 patent olarak bildirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' Araştırması (1)
"Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" Araştırması (1)
Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması'nda Ford Otomotiv 45,2 milyar lirayla ikinci, Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları ise 31,2...
Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması'nda Ford Otomotiv 45,2 milyar lirayla ikinci, Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları ise 31,2...
İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması'na göre, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 58,6 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu oldu
İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması'na göre, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 58,6 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar Hande Erçel Demet Evgar Burak Sergen
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Nihat Özdemir Mustafa Denizli Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eskişehir patentte Türkiye'nin ilk sıralarında - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 12:26:32. #1.15#

title