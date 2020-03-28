Eskişehir otogarında otobüs seferleri iptal edildi Eskişehir otogarında otobüs seferleri iptal edildi (2)SEYAHAT İZİN KURULU OLUŞTURULDUKoronavirüs salgınının yayılmaması için Bilim Kurulu'nun kararıyla şehirler arası yolculuklar valilik iznine bağlanarak kısıtlandı.

Eskişehir otogarında otobüs seferleri iptal edildi (2)

SEYAHAT İZİN KURULU OLUŞTURULDU

Koronavirüs salgınının yayılmaması için Bilim Kurulu'nun kararıyla şehirler arası yolculuklar valilik iznine bağlanarak kısıtlandı. Kararın 17.00'den itibaren uygulanmaya başlamasıyla Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde anonslar yapılarak şehirler arası seyahatin sonlandırıldığını ve otogarın boşaltılması istendi. Seyahat firmaları da iş yerlerini kapattı. Eskişehir Valiliği koordinesinde kurulan Seyahat İzin Kurulu oluşturuldu. Otogara gelen Kurul Başkanı Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, toplanan kalabalığa yasağın başladığını ve geçerli mazereti olanların dışında kimseye seyahat izni vermeyeceklerini söyledi.

SOSYAL MESAFEYE DİKKAT ETMEDİLER

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri de sık sık otogarda bir araya gelerek bilgi almaya çalışan kalabalığa 'sosyal mesafe' hatırlatması yaparak en az 1 metre mesafede durmalarını istedi. Kurul üyeleri ve yolcular arasında zaman zaman kısa süreli tartışmalar yaşandı. Herkes kendi durumunu ve mağdur olduğunu kurula anlatmaya çalıştı. Kurul Başkanı Yılmaz, herkesin başvurusunu alacağını ve değerlendireceklerini söyledi. Daha sonra 1'er metre arayla sıraya giren yolcuların mazeret başvuruları alındı.

YOLCU AZ, FİRMALAR SEFERLERİ İPTAL ETTİ

Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bulunan seyahat firmaları da karar üzerine seferleri iptal ederek iş yerlerini kapattı. Çok az sayıda yolcu olduğu için sefer yapamayacaklarını ifade eden firma görevlisi Eray Denizli, İçişleri Bakanlığının aldığı kararla otobüs seferlerimiz durduruldu. Ona istinaden beklememizin bir mantığı yok. Evimizde geçireceğiz biz de bu günleri. Kapalı kalma süresi devlete bağlı, bizim elimizde değil. Ulaştırma Bakanlığı ne zaman izin verirse o zaman gelip açacağız. Bakın yanda da komşularımızın hepsi kapattı, bekleyeceğiz. Uygulama nedeniyle otobüs kapasitesinin yarısı dolduğundan dolayı kimse sefer düzenlemiyor zaten. Bu şartlarda maliyetleri de kurtarmadığından dolayı kapatmak daha mantıklı dedi.

KÜTAHYA'DA DA SEFERLER DURDU

İçişleri Bakanlığı'nca alınan koronavirüs tedbirleri kararları kapsamında Kütahya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde saat 17.00 itibariyle seferler durduruldu. Belirlenen şartları taşıyan yolcular, Seyahat İzin Kurulu'nca verilecek olan seyahat izin belgesi alması durumunda firmalar tarafından konulacak seferlerle iller arası yolculuk yapabilecek.

Kütahya Valiliği tarafından kurulan Seyahat İzin Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirirken, Kütahya Şehirlerarası Otobüs Terminali otobüs ve yolcu trafiğine kapatıldı. Polisler tarafından geniş güvenlik önlemi alınırken, iller arası seyahat etmek için terminale gelen yolcular, bir dilekçe ile Seyahat İzin Belgesi alabilmek için kurula başvurdu. Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden veya ağır hastası olanlar ile özellikle son 15 gün içinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların seyahat etmesine izin verilecek olan karar gereği bundan sonra seferler Seyahat İzin Kurulu'nun belirleyeceği gün saatlerde yapılacak.

Firma Yetkilisi Muhlis Uzunay, saat 17.00 itibariyle seferlerin durdurulduğunu ifade ederek, Firma olarak alınan karar neticesinde saat 17.00'da kadar olan seferlerimizi sağlık bir şekilde gönderdik. Valilik tarafından kurulan kurulla birlikte seferlerimizi halledeceğiz. Kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Yapacağımız seyahatlerde gitmesi zorunlu olan, sağlık sorunu olan kişilere yardımcı olacağız. Ama mecburiyeti ve zorunluluğu olmayan hiç kimseye bilet kesmeyeceğiz diye konuştu.

Kaynak: DHA