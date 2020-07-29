ESKİŞEHİR Otobüs şoförü, trafik tartışmasında satırla yaralandı
Otobüs şoförü, trafik tartışmasında satırla yaralandı (2)ŞÜPHELİ YAKALANDIEskişehir'de trafikte tartıştığı halk otobüsü şoförü Mustafa K.?ye satırla saldırdığı öne sürülen otomobil sürücüsünün Barış D. olduğu tespit edildi.
29.07.2020 18:28 | Son Güncelleme: 29.07.2020 19:50
Otobüs şoförü, trafik tartışmasında satırla yaralandı (2)
ŞÜPHELİ YAKALANDI
Eskişehir'de trafikte tartıştığı halk otobüsü şoförü Mustafa K.?ye satırla saldırdığı öne sürülen otomobil sürücüsünün Barış D. olduğu tespit edildi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli Barış D., Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan incelemenin ardından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Barış D., Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA