Eskişehir Osmangazi Üniversitesindeki Silahlı Saldırı

Eskişehir Valiliği, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesinde 4 kişiyi tabancayla öldüren şahsın (Volkan Bayar) ne 15 Temmuz öncesi ne de sonrasında Eskişehir ilinde istihbarat veya muhbiri olarak çalışmadığını ve bu yönde kendisi ile görüşülmediğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesinde 4 kişinin tabancayla öldürülmesi olayına ilişkin, bazı basın yayın organlarında, olayın faili Volkan Bayar'ın, emniyet istihbaratının elemanı ve muhbiri olduğu, bazı üst düzey emniyet yöneticileri ile görüştüğü, eylem öncesinden kurumların haberdar olduğu, olayın Hrant Dink cinayetiyle özdeşleştirilerek algı oluşturulmaya çalışıldığının müşahede edildiği öne sürüldü.

Güvenlik güçlerinin sözde saldırıdan haberdar olmasına rağmen tedbir almadığı iddiasının gerçek dışı olduğu vurgulanan açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Böyle bir saldırı ihbarı veya duyumu hiçbir şekilde Emniyet Müdürlüğüne gelmemiş, herhangi bir tedbir talebinde de bulunulmamıştır. Adı geçen şahıs ne 15 Temmuz öncesi ne de sonrasında Eskişehir ilinde istihbarat elamanı veya muhbiri olarak çalışmamış ve bu yönde kendisi ile görüşülmemiştir. Emniyete sürekli olarak gelip gittiği ve sık sık iletişime geçtiği iddiası tamamen asılsızdır. Adı geçen şahsın Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü binasına iki kez trafik tescil, 5 kez silah ruhsat işlemleri için geldiği, ayrıca 3 Ekim 2016 tarihinde TEM Şube Müdürlüğüne gelerek dilekçe vermek istediği, şahsın KOM Şubeye yönlendirildiği, son olarak 31 Ocak 2018 tarihinde Ankara'dan gelen talimat doğrultusunda ifade vermek amacıyla KOM Şubeye geldiği kayıtların incelenmesinden anlaşılmıştır."

Açıklamada, bu tür haberlerle, FETÖ terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan tüm çalışmaların sanki "asılsız ihbarlara dayandırılarak yürütüldüğü" algısıyla bilerek veya bilmeyerek terör örgütünün propagandasına alet olunduğunun değerlendirildiği belirtilerek, "Basın kuruluşlarının bu tür haberleri yayınlarken daha dikkatli olmalarında fayda görülmekte olup, FETÖ terör örgütü ile mücadele eden güvenlik görevlilerinde ve kamuoyunda olumsuz bir havanın oluşmasına sebebiyet vereceği göz ardı edilmemelidir. Asılsız haber ve iftiralarla kurumları ve yöneticileri yıpratmaya yönelik bu tür haberlerle ilgili olarak hukuki yollara başvurulacaktır." ifadeleri kullanıldı.