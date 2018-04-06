Eskişehir Osmangazi Üniversitesindeki Silahlı Saldırı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesinde 4 kişiyi tabancayla öldüren saldırganın 23 el ateş ettiği belirlendi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olan saldırgan Volkan B'nin saldırıda kullandığı bulundurma ruhsatlı silahıyla 23 el ateş açtığı ve 2 şarjör kullandığı tespit edildi.

Bu arada, saldırgan Volkan B'nin, 3 yıl ayrı yaşadıktan sonra geçen yıl boşandıkları kendisi gibi aynı fakültede araştırma görevlisi olan eski eşi Saadet Aylin B'nin nüfus bilgilerini güncellemediği öğrenildi.

Öte yandan, gözaltındaki Saadet Aylin B'nin emniyette rahatsızlandığı, 112 Acil Servis ekibince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldığı bildirildi.

Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olan Volkan B, fakülte binasında Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğretim Üyesi Serdar Çağlak ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ı silahla öldürmüştü.

ESOGÜ Rektörlüğünce, bazı öğretim üyelerine sözlü saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında idari soruşturma yürütülen Volkan B. ile eski eşi Saadet Aylin B. gözaltına alınmıştı.