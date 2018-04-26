Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde Mezuniyet Töreni Yapılacak

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğünce belirlenecek uygun bir tarihte, üniversiteye yakışır bir şekilde mezuniyet töreninin düzenleneceğini bildirdi.

Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğrenci ve ailelerin haziran ayında yapılması planlanan mezuniyet töreninin üniversite yönetimince iptal edildiğine dair kendisine iletilen haberler ve şikayetler üzerine ESOGÜ Vekil Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ile bugün telefonda görüştüğünü belirtti.

Prof. Dr. Saraç, "Rektörlükçe belirlenecek uygun bir tarihte bu güzide üniversitemize yakışır bir şekilde mezuniyet töreninin icra edileceğini ifade etmek isterim. Kıymetli öğrencilerimiz ve değerli ailelerinin taleplerine olumlu bir şekilde yaklaşan ESOGÜ Vekil Rektörü Sayın Prof. Dr. Kemal Şenocak'a öğrencilerimiz adına teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.