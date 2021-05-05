Eskişehir OSB'nin örnek projesine 1,2 milyon liralık destek
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Eskişehir OSB'nin örnek projesine 1,2 milyon liralık destek

Eskişehir OSB'nin örnek projesine 1,2 milyon liralık destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Türkiye'ye örnek olacak bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Türkiye'ye örnek olacak bir projeyi daha hayata geçiriyor. Eskişehir OSB tarafından Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'na (BEBKA) sunulan "Sanayi Kuruluşlarının Entegre Olarak Dijital Dönüşümlerini Hızlandıracak Dijital Dönüşüm Platformunun (Merkezinin) Kurulumu" projesi ajans tarafından onaylanarak 1,2 milyon TL mali destek almaya hak kazandı.

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, proje ile birlikte kuracakları "EOSB Dijital Dönüşüm Platformu" ile Türkiye'de örneği bulunmayan bir çalışmaya imza atacaklarını aktardı. Projenin 18 ay süreceğini ve 2022 yılı içinde tamamlanarak hayata geçirileceğini belirterek, "Bu proje ile, sanayi kuruluşlarının dijital dönüşümünü hızlandırmak, birbirleri ile entegre şekilde dijital dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılmasını sağlamak, dijitalleşme stratejileri belirlemelerine öncülük etmek yoluyla işletmelerin rekabet gücünün artırılması amacıyla bünyemizde bir "EOSB Dijital Dönüşüm Platformu" kurulacak ve Eskişehir sanayimize kazandırılmış olacak" dedi.

Dijital dönüşüm bilinci yaygınlaştırılacak

Başkan Nadir Küpeli, proje sayesinde bölgedeki dijital dönüşüm bilinci ve uygulamalarını yaygınlaştıracaklarını aktararak, proje hakkında şu bilgileri verdi:

"EOSB Dijital Dönüşüm Platformunun kurulmasıyla firmaların düşük maliyet ile dijitalleşme sürecine geçişini sağlanacak ve bölgedeki dijital dönüşüm bilinci ve uygulamalarını yaygınlaştırılacak, firmalar arasında ortak bir data değerlendirme ve geliştirme ortamı oluşturulacak, firmalara stratejik olarak yol gösterici faaliyetlerde bulunulacak. EOSB Projesinin odaklandığı alan; dijitalleşmenin de temel yapısını oluşturan sensörler, veri toplama sistemleri, bulut bilişim altyapısı, büyük veri analitiği ve nesnelerin interneti uygulamalarıdır. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi sınırlarını kapsayacak ve tüm kuruluşların ortak kullanabileceği, yenilikçi bir teknoloji olan LPWAN Düşük Güç Geniş Alan Network kablosuz iletişim ağı ile bu sistemin yönetimini sağlayacak bir yazılım katmanı kurulacaktır. Proje sayesinde, ortak kullanıma açık, maliyet etkin, küçük ve büyük ölçekli şirketlerin tamamında uygulanabilecek gelişmiş bir platform elde edilecektir."

Başkan Küpeli, "BEBKA Genel Sekreteri Sayın M. Zeki Durak, göreve geldiğini günden bu yana Eskişehir'e ve OSB'mizdeki hem sanayicilerimizle hem de kurum olarak bizlerle büyük bir uyum içerisinde çalıştı. Örnek projelerin desteklenmesi noktasında özenle ve objektif hareket edildi. Bu vesileyle projemize destek olan, destekleri ile her zaman şehrimize, bölgemize katkı sağlayan BEBKA'nın çok değerli yönetim kurulu üyelerine ve Genel Sekreterimize şükranlarımızı sunuyorum" ifadelerinde bulundu. - ESKİŞEHİR

Eskişehir OSB'nin örnek projesine 1,2 milyon liralık destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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