Eskişehir OSB'den İl Jandarma Komutanına hayırlı olsun ziyareti
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Eskişehir OSB'den İl Jandarma Komutanına hayırlı olsun ziyareti

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, İl Jandarma Komutanlığına atanan Albay Ercan Atasoy'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Eskişehir OSB'den İl Jandarma Komutanına hayırlı olsun ziyareti
19.08.2020 10:41 | Son Güncelleme: 19.08.2020 11:07

Ziyarette Yönetim Kurulu Üyeleri Riza Zeydan, Yavuz Ayva ve Bölge Müdürü Erhan Tatar da yer aldı.

Gerçekleşen ziyarette Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy'a Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi hakkında bilgiler verdi. Başkan Küpeli, toplumun huzuru ve güveninin sağlanması adına Jandarma Komutanlığının önemine dikkat çekti. Küpeli, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi yönetimi olarak Jandarma Komutanlığı ile yürütülen çalışmaların artarak devam edeceğine inandıklarını söyledi.

Yeni görevine başlayan İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Eskişehir OSB yönetimine teşekkür etti. Eskişehir'de görev yapacak olmasından dolayı mutlu olduğunu söyleyen Atasoy, teşkilat olarak halkın huzur ve güvenini sağlamak için çalışacaklarını kaydetti. Eskişehir'in gelişmiş sanayi altyapısıyla modern bir şehir olduğunu belirten Atasoy, huzur ve güven ortamını tesis edilmesinde kurumların desteği ve iş birliğinin büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Kaynak: Bültenler

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