Eskişehir OSB'de "TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi" alan ilk firma

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) bünyesindeki ESART A.Ş., Türk Standardları Enstitüsü (TSE) denetimlerini başarıyla tamamlayarak "TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi" almaya hak kazanan Türkiye'deki ilk arıtma tesisi oldu.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) iştiraklerinden olan Eskişehir Su Atıksu Arıtma Tesisleri Anonim Şirketi (ESART A.Ş.) pandemi sürecinde aldığı önlemler, hayata geçirdiği uygulamalar ve düzenlemeler sayesinde Türkiye'de ilk "TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi" almaya hak kazanan arıtma tesisi ünvanına sahip oldu. Eskişehir OSB'de düzenlenen törenle Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammet Taha Güven, belgeyi Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyesi ve ESART A.Ş. Başkanı Yavuz Ayva ile ESART A.Ş. Genel Müdür Vekili ve OSB Çevre Birim Sorumlusu Suzan Eroğlu Önpeker'e takdim etti.

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, koronavirüsün etkisini gösterdiği ilk günden beri ESART A.Ş.'de gerekli tüm önlemleri aldıklarını aktararak, "Bilindiği üzere Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM) salgının yoğun olarak görüldüğü Tilburg kenti ile başkent Amsterdam'daki kanalizasyon suyunda koronavirüse rastlandığını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından ülkemizde buna benzer bir vaka görülme riskine karşı ESART A.Ş.'de tüm önlemleri alınarak, atık su çıkışının 7 gün 24 saat sürekli izlenmesi yanı sıra kireçle dozaj yapılarak stabilizasyon sağlanmış ve online olarak sürekli ölçümler yapılmaya başlanmıştı. Arıtma tesislerinin bu tür belge alabilmesi için farklı ve zorlu bir prosedür bulunuyor. Ankara TSE'ne, güvenilir ve hijyen ortamında hizmet sunmak amacıyla ilk günden beri tedbirlerin alındığı kurumumuzda TSE'nin Covid-19 Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı şartlarını yerine getirilerek, Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi alabilmek için başvuru yapıldı. Yapılan denetimler sonucunda merkezimiz belgeyi almaya hak kazandı. Bölge Müdürlüğümüzden sonra ESART A.Ş.'nin de denetimleri başarıyla geçerek belgeyi hak etmesi bizi son derece mutlu etti. Başta Yavuz Bey olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyesi ve ESART A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Ayva ise, "TSE Ankara merkezden gelerek, merkezimizin faaliyetleri incelendi ve bu inceleme sonucunda arıtma tesisleri içinde bu belgeyi alan ilk tesis ESART A.Ş. oldu. Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan 550 adet sanayi kuruluşunun evsel ve endüstriyel atık sularının arıtılarak standartlara uygun deşarjını sağlayan merkezimiz; fiziksel, kimyasal, biyolojik, ileri arıtma ve çamur proseslerini deneyimli personeliyle doğal kaynakların korunmasına katkı sağlamaktadır. Her yönüyle örnek olan kurumumuz, 'TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi'ni alarak çevreye, insan sağlığına verdiği önemi bir kez daha kanıtlamış oldu. Bu konuda emeği geçen tüm çalışanlarımızı kutluyorum" diye konuştu. Başkan Vekili Ayva, son olarak ESART A.Ş.'de atık su çıkışının 7 gün 24 saat sürekli izlenmekte olduğunu ve online olarak devamlı ölçümler yapıldığını aktardı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı