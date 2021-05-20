Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli: "Torba yasada iş dünyasının sesine kulak verilmeli"
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Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli: "Torba yasada iş dünyasının sesine kulak verilmeli"

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli: 'Torba yasada iş dünyasının sesine kulak verilmeli'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli, TBMM gündemine gelmesi beklenen yeni torba yasa teklifi hakkında açıklamalarda bulundu.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli, TBMM gündemine gelmesi beklenen yeni torba yasa teklifi hakkında açıklamalarda bulundu.

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, 14 aydır üzerinde çalışmalar yapılan ve şirketlerin ekonomik dengelerini derinden etkileyen Covid-19'un etkilerini hafifletmeyi amaçlayan yeni torba yasa teklifi hakkında konuştu. Yeni torba yasa teklifini desteklediklerini ve olumlu baktıklarını belirten Küpeli, açıklamasında, "Yasa teklifi birçok alanda düzenlemeler yaparak pandeminin oluşturduğu mali yüklerin, devletimize karşı olan vergisel yükümlülüklerin daha makul bir dönemde ödenmesine imkan sağlayacak. Yasa teklifi iş dünyasında çok geniş kesimlerin sorunlarına çare olabilecek düzenlemeler içeriyor. Bu yasa teklifini destekliyor ve çok olumlu buluyoruz. Kısa sürede iş dünyasından gelen isteklerinde göz önünde bulundurularak ve yasa içeriğine dahil edilerek yasalaşmasını bekliyoruz. Bu kapsamda mevcut tekliflerin içeriğine ek olarak inşaat sektörüne de kolaylıklar sağlayacak şekilde belli bir süreyi kapsamak üzere inşaat sektöründe KDV indirimine gidilmeli, yine belli bir süreyle tapu harçları ve diğer masraflarda da indirim yapılması hem sanayi inşaatları hem de konut inşaatlarının hızlanması bakımından çok büyük yarar sağlayacak, sektöre derin bir nefes aldıracaktır" ifadelerini kullandı.

Açıklamasının devamında Başkan Küpeli, inşaat sektöründe yaşanacak olan hareketliliğin bütün sektörlere canlılık kazandıracağını belirtti ve "Şunu göz ardı etmeyelim inşaat sektörü ülkemiz ekonomisinde çimentodan hazır betona, tuğladan makineye, boyadan kapıya, seramikten elektrik tesisatına kadar 200'den fazla alt sektörle bağlantısı bulunan bir sektördür. Bu sektörün hareketlenmesi buna bağlı olarak birçok sanayi sektörünün de ciddi oranda üretim yapmasına ve istihdam sağlamasına katkı sağlayacaktır. Bütün sektörlere bir canlılık kazandırmak amacıyla inşaat sektörünü düzenleyecek belli bir zaman dilimini kapsayacak bazı vergisel indirimlere gidilmesi ekonomiye büyük katkı sağlayacak, işletmeler ve birçok esnafımız bundan olumlu olarak faydalanacaktır. Sayın bakanlarımızın, milletvekillerimizin ve bürokratlarımızın sesimize kulak vereceklerine ve bu düzenlemeyi de torba yasa teklifine ekleyeceklerine inanıyorum" diyerek sözlerini noktaladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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