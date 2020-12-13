Eskişehir OSB Başkan Vekili Metin Saraç Açıklaması
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Eskişehir OSB Başkan Vekili Metin Saraç Açıklaması

13.12.2020 14:13 | Son Güncelleme: 13.12.2020 14:13
Eskişehir OSB Başkan Vekili Metin Saraç Açıklaması

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkan Vekili Metin Saraç, kentte üretilen ilk milli helikopter motoru olan TEİ-TS1400'ün, ilk yerli genel maksat helikopteri Gökbey ile Türk mühendislerinin imzasını gökyüzüne taşıyacak olmasının kendilerini gururlandırdığını bildirdi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkan Vekili Metin Saraç, kentte üretilen ilk milli helikopter motoru olan TEİ-TS1400'ün, ilk yerli genel maksat helikopteri Gökbey ile Türk mühendislerinin imzasını gökyüzüne taşıyacak olmasının kendilerini gururlandırdığını bildirdi.

Eskişehir OSB Başkanlığından yapılan açıklamada, geçen hafta sonu TEI-TS1400'ün TAI'ye teslim edilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın hazır bulunduğu törenin gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Kentteki protokol üyelerinin katılımıyla TEI'de hatıra günü etkinliği yapıldığı duyurulan açıklamada, TEI Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mahmut Akşit'in ilk milli helikopter motoru hakkında bilgi verdiği ifade edildi.

Etkinlikte yer alan ve açıklamada görüşleri aktarılan Metin Saraç, şunları kaydetti:

"Eskişehir'de üretilen ilk milli helikopter motoru olan TEİ-TS1400'ün, ilk yerli genel maksat helikopteri Gökbey ile Türk mühendislerinin imzasını gökyüzüne taşıyacak olması bizleri son derece gururlandırmıştır. Üretilen motor, Eskişehir'deki havacılık sanayinin ne kadar güçlü olduğunu bir kere daha kanıtlamış oldu. Türkiye'nin havacılık sanayinin merkezi ve kalbinin Eskişehir olduğu bu motorla bir kez daha tescil edilmiştir. Ayrıca bu motor, Türk sanayinin ulaşmış olduğu üretim gücü ve kabiliyetinin, mühendislik becerisinin, imalat kabiliyetinin dünya ile boy ölçüşebilecek bir yapıda olduğunu göstermesi açısından da çok anlamlıdır. Motorun üretilmesinde emeği geçen başta Genel Müdür Mahmut Akşit olmak üzere, TEI üst yönetimini, mühendis ve işçi arkadaşlarımız yanı sıra bu motorun yapımına katkıları olan Eskişehirli firmalarımız ve diğer sanayi kuruluşlarımızı başarılarından dolayı tebrik ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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