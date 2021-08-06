"Eskişehir OSB 112 Acil Sağlık ve Ambulans Hizmetleri İstasyonu" hizmete açıldı
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"Eskişehir OSB 112 Acil Sağlık ve Ambulans Hizmetleri İstasyonu" hizmete açıldı

'Eskişehir OSB 112 Acil Sağlık ve Ambulans Hizmetleri İstasyonu' hizmete açıldı
Bültenler - Haberler | Güncel

Türkiye'nin en büyük 2. Organize Sanayi Bölgesi olan Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan 45 bin 200 kişiye en hızlı şekilde sağlık hizmeti sunabilmek adına Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında yapılan protokolle "Eskişehir OSB 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu" hizmete girdi.

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ve İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala, İsmail Kanatlı Bulvarı'nda hizmete açılan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu ziyaret ederek, incelemelerde bulundular.

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, yönetim olarak bölgede faaliyet gösteren sanayiciler ve çalışanlara en iyi şekilde hizmet vermenin gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Başkan Küpeli açılan 112 Acil Sağlık ve Ambulans Hizmetleri İstasyonu ile önemli bir ihtiyacın giderildiğini aktararak, "Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi olarak 45 bin 200 kişilik çok büyük bir aileyiz. Bölgemizdeki firma ve çalışan sayısı da her geçen gün hızla artıyor. Bölgemize sürekli yeni yatırımlar geliyor. Dolayısıyla acil sağlık ihtiyaçları da buna paralel artmakta. Bölgemizde 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuna ihtiyaç vardı. Bu konuda İl Sağlık Müdürümüz ve İl Ambulans Servisi Başhekimimiz ile bir görüşme gerçekleştirerek, talebimizi ilettik. Sağ olsunlar onlarda bu talebimize olumlu yanıt verdiler. Kendilerine bölgemizde bir yer tahsis ettik. İsmail Kanatlı Bulvarı'nda hizmete açılan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonumuz OSB'deki firmalar yanı sıra çevremizdeki tüm sanayi sitelerine ve yerleşim yerlerine de hitap edecek. Bu bölgenin önemli bir ihtiyacı giderilmiş olacak. Tüm sanayicilerimiz ve çalışanlarımız adına İl Sağlık Müdürümüz Sayın Prof. Dr. Uğur Bilge ve İl Ambulans Servisi Başhekimi Sayın Dr. Veli Görkem Pala'ya teşekkürlerimi sunuyorum. 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve Ambulans İstasyonumuz OSB'mize ve bölgemize hayırlı olsun" dedi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge açılan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile Eskişehir OSB'de faaliyet gösteren firmalarda yaşanabilecek vakalara en hızlı şekilde müdahale edeceklerini aktararak, "Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüzden gelen talep doğrultusunda organize sanayi bölgesinde 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu açmış bulunuyoruz. İstasyonumuza şehrimizdeki en yeni ve donanımlı ambulanslardan birini bu merkezimize tahsis ettik. 2 ambulansımız sürekli burada sanayicilerimizin ve bölgedeki vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Açmış olduğumuz bu istasyon ile organize sanayi bölgesindeki vakalara anında ve çok bir hızlı şekilde müdahale edilecek" diye konuştu.

İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala ise bünyelerindeki 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarına bir yenisini daha eklediklerini aktararak, 7/24 organize sanayi bölgesinin ve sanayicilerin hizmetinde olacaklarını belirtti.

Kaynak: Bültenler

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