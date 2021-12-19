Eskişehir Ormanspor'da 4 hentbolcu ile yollar ayrıldı

EYÜP, İSTANBUL (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig ekiplerinden Eskişehir Orman spor'da 4 oyuncu ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sözleşmeli oyuncularımız Erdem Ateş, Eren Soycan, Eyüp Orkun Söz ve Furkan Alkış ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar bize verdikleri emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki spor yaşantılarında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

AA / Emrah Yaşar - Spor Haberleri

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