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Eskişehir Ormanspor, Beşiktaş'ı da yenerek 3'te 3 yapmak istiyor

AA / Deniz Açık - Haberler | Spor
Eskişehir Ormanspor, Beşiktaş'ı da yenerek 3'te 3 yapmak istiyor

Hentbol Erkekler Süper Ligi ekiplerinden Eskişehir Ormanspor, 2 Ekim'de Beşiktaş ile deplasmanda oynayacakları maçtan galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Hentbol Erkekler Süper Ligi ekiplerinden Eskişehir Ormanspor, 2 Ekim'de Beşiktaş ile deplasmanda oynayacakları maçtan galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

Ligde yaptığı 2 maçı kazanan Eskişehir Ormanspor, 3. haftada konuk olacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

Kulübün sportif direktörü Burçin Albayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu sezon ilk kez yer aldıkları Süper Lig'de şu ana kadar puan kaybı yaşamadıklarını hatırlattı.

Bu hafta Türkiye'nin köklü ve hentbolun en önemli kulüplerinden Beşiktaş ile karşılaşacaklarını anlatan Albayrak, şunları kaydetti:

"Onlarla iki hazırlık maçı yaptık. Birini kazandık, diğerini kaybettik. Hedefimiz bu hafta deplasmandan kayıpsız bir şekilde dönmek olacak. Moraller yerinde, arkadaşlık ortamımızın iyi olması takımın ruhuna olumlu olarak sirayet ediyor. Gittiğimiz her deplasmanı evimiz gibi hissettiren orman teşkilatının katkıları asla yadsınamaz ve bu da bize ayrı bir motivasyon kaynağı oluyor. Tüm olumlu işlerin yansımasını oyuncularımızın aldığı güzel sonuçlarla taçlandırmak bizi mutlu ediyor."

Antrenör Mehmet Fatih Işık da aldıkları üst üste galibiyetlerle lige iyi bir başlangıç yaptıklarını belirtti.

Beşiktaş'ın çok ciddi bir rakip olduğunu vurgulayan Işık, "Takımımız yeni kuruldu. Ne kadar milli takımlarda bir arada oynayan kadromuz olsa da takım halinde bir arada oynamak zamanla oturacak. Daha da iyi olacağız. Maçlar ilerledikçe izleyenler bizden daha çok keyif alacaklar. Son topa kadar mücadelemizi sürdürüp Beşiktaş maçını hem keyifli hale getirip hem de istediğimiz sonucu almak en büyük amacımız olacak." ifadelerini kullandı.

AA / Deniz Açık - Spor Haberleri
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