AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun yaptığı açıklamaya göre, yangın söndürme çalışmalarında görev yapan 11 orman işçisi, maalesef hayatını kaybetti. Görev başındayken alevlerin arasında kalan bu kahramanlar, ormanı korumak uğruna şehit düştü. Eskişehir orman yangınında şehit olan 11 işçinin isimleri ne, kimlikleri belli oldu mu?

YANGININ BAŞLANGICI VE YAYILMASI

22 Temmuz 2025 sabah saatlerinde, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla ile Fethiye mahalleleri arasındaki ormanlık alanda büyük bir yangın başladı. Sabah 08.30 sularında yükselen yoğun dumanlar kısa sürede çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayılarak, hem ormanlık alanları hem de yerleşim bölgelerini tehdit altına aldı.

RİSK ARTINCA KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Yangın, saatler içinde Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi sınırına kadar ulaştı. Sarıcaova köyü yakınlarına kadar ilerleyen alevlerin oluşturduğu tehlike seviyesi yükselince, yetkililer tarafından köyün tedbir amaçlı tahliyesine karar verildi.

11 ORMAN KAHRAMANI HAYATINI KAYBETTİ

Yangın söndürme ekiplerinin müdahalesi sırasında trajik bir olay yaşandı. Soğutma çalışmaları sırasında, alevlerin aniden yön değiştirmesi sonucu 5 orman işçisi ile 6 sivil toplum gönüllüsü yangının ortasında mahsur kaldı. Alevlerden korunmak için mağaraya sığınan ekip, yangının tekrar yön değiştirmesiyle alevlerin arasında kaldı. 11 görevli, maalesef şehit oldu.

ESKİŞEHİR ORMAN YANGININDA ŞEHİT OLAN 11 İŞÇİNİN İSİMLERİ NE?

Eskişehir orman yangınında şehit olan 11 işçinin isimleri henüz açıklanmadı.