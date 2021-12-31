Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü 2 bin fidan dağıttı - Haberler
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Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü 2 bin fidan dağıttı

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü 2 bin fidan dağıttı
AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince, "Yeni yıla ağaç keserek değil fidan dikerek girelim" kampanyası kapsamında 2 bin fidan dağıtıldı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince, "Yeni yıla ağaç keserek değil fidan dikerek girelim" kampanyası kapsamında 2 bin fidan dağıtıldı.

Orman Bölge Müdürlüğünün bahçesine kurulan stantta, Kovid-19 kurallarına uygun şekilde, 3 yaşındaki 2 bin sedir ve karaçam fidanı yeni yıl hediyesi olarak verildi.

Yetkililer, tüplü olarak bilinen topraklı fidanların hemen dikilebileceği gibi ilkbahara kadar bekletilerek toprakla buluşturulabileceğini ifade etti.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

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