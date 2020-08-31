ESKİŞEHİR Online kayıt, üniversitelerde kuyrukları bitirdi
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ESKİŞEHİR Online kayıt, üniversitelerde kuyrukları bitirdi

Online kayıt, üniversitelerde kuyrukları bitirdiANADOLU Üniversitesi'nin yanı sıra Osmangazi ve Teknik üniversitesiyle yaklaşık 79 bin öğrencinin eğitim gördüğü Eskişehir'de yeni dönem kayıtları başladı.

31.08.2020 15:50 | Son Güncelleme: 31.08.2020 15:57

Online kayıt, üniversitelerde kuyrukları bitirdi

ANADOLU Üniversitesi'nin yanı sıra Osmangazi ve Teknik üniversitesiyle yaklaşık 79 bin öğrencinin eğitim gördüğü Eskişehir'de yeni dönem kayıtları başladı. Kentteki üç üniversitede de kayıt masaları kurulurken, üniversite adaylarının çoğunlukla internet üzerinden kayıt yapması nedeniyle daha önceleri yaşanan kuyruklar sona ererken, yoğunlukta yaşanmadı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelerde kayıt işlemleri başladı. Anadolu Üniversitesi, Osmangazi ve Teknik üniversitesiyle yaklaşık 70 bin öğrencinin eğitim gördüğü Eskişehir'de pandemi dönemi ile internet üzerinden 'online' kayıt imkanı kuyrukları bitirdi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tercihlerde neredeyse tam kapasiteye ulaşırken, yeni öğrenci kayıtları için Öğrenci Daire Başkanlığı bahçesinde kayıt merkezi oluşturdu. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle önlemler alarak sosyal mesafe kuralına uygun olarak hazırlanan kayıt merkezine gün boyunca sadece 35 öğrenci bizzat gelerek kayıt yaptırdı. İnternet üzerinden online kayıt yaptıranlar nedeniyle kayıt merkezinde geçen senelere görülen yoğunluk ve kuyruklar yaşanmadı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kayıt yaptıran Antalyalı Sercan Özdemir, internet üzerinden kayıt gelerek şehri de görmek için kayda kendisinin geldiğini söyledi. Kayıt merkezinin pandemi kurallarına uygun olarak çalıştığını ifade eden Özdemir, "Antalya'dan geliyorum. Bu yıl Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin Tıp Fakültesi'ni kazandım. Az önce kayıt işlemlerimi tamamladım, evraklarımı teslim edeceğim. Burada korona tedbirleri açısından güzel bir ortam var. Herkes maske takıyor, sosyal mesafe kurallarına uyuyor. Eskişehir güzel bir şehir ama kışları soğuk oluyormuş. Orası biraz zorluk çıkartacak gibi. İnşallah güzel bir 6 sene geçiririm ve Tıp Fakültesini bitiririm. Bir çok üniversite kazanan arkadaşım internetten kayıt yaptırmayı tercih etti. Kayıt merkezi de çok sakin ve yoğunluk yoktuö dedi.

Anadolu Üniversitesi ve Teknik Üniversite de kayıtlar bölümlerin girişlerine kurulan masalarda yapıldı. Ancak üniversite adaylarının internet üzerinden kayıt tercih etmesi nedeniyle kayıt masalarında herhangi bir yoğunluk yaşanmadı.

ESKİŞEHİR Online kayıt, üniversitelerde kuyrukları bitirdi

Kaynak: DHA

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