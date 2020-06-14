Eskişehir olta balıkçıları yeni av sezonuna başladı Eskişehir olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği; 2020-2021 dönemi av sezonu açılışını gerçekleştirdi.

Eskişehir olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği; 2020-2021 dönemi av sezonu açılışını gerçekleştirdi.

Dernek Başkanı Demirtaş sezon açılışı ile ilgili yaptığı açıklamada, "15 Mart-15 Haziran ayları arasında; sazan, yayın, şiraz, kadife, tatlı su kefali gibi tatlı su balıklarının üreme dönemi olması dolayısıyla avlanmaları yasaktı. Kurallara uyarak yasaklara riayet eden tüm sportif amatör olta balıkçılarına teşekkür ederiz. 16 Haziran 2020 tarihi itibari ile açılan yeni sezonun sportif amatör olta balıkçılarına; sağlık sıhhat ve bol trofeli olması dileklerimizle, işleri rast gelsin diyoruz. Kurallara hep birlikte uyalım, uymayanları tespit ederek gerekli kurumlara bildirelim" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA